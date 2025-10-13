EN
Германия помогала реформировать армию России до вторжения в Крым

2 минуты чтения 12:26 | Обновлено: 13:18

Российские и немецкие военные активно сотрудничали вплоть до марта 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, пишет журнал Der Spiegel. В исследовании издания отмечается, что масштабная модернизация российской армии началась по инициативе Владимира Путина после вторжения в Грузию в 2008 году, а Германия стала важным партнером России в этой программе.

«Германская политическая установка состояла в том, чтобы приветствовать стремление России к сотрудничеству и — насколько это возможно — реализовывать его», — рассказал отставной генерал Йозеф Нибекер, работавший военным атташе в Москве.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

В 2011 году российская армия и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали контракт на строительство центра боевой подготовки в Мулино Нижегородской области.

«К 2014 году в Поволжье появится самая современная в мире учебная база с имитационным обучением, способная готовить до 30 000 военнослужащих в год», — говорилось в пресс-релизе о начале строительства.

Стоимость строительства полигона в Мулино составляла 135 миллионов евро. Всего Россия планировала заказать у немецких партнеров восемь учебных центров для всех военных округов на сумму около миллиарда евро. Однако после аннексии Крыма контракт был аннулирован, а программа закрыта.

Первую ИИ-актрису возненавидели
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
Мир7 минут чтения

Министр обороны Германии Томас де Мезьер во время визита в Москву в 2011 году отмечал, что «весьма удовлетворен интенсивностью отношений» с Россией. «Мы заинтересованы в современной, хорошо организованной российской армии с точки зрения политики безопасности», — говорил чиновник.

В прошлом году телеканал CNN со ссылкой на пять источников в США и Европе сообщил, что российские спецслужбы готовили убийство главы Rheinmetall Армина Паппергера. Позднее эту информацию официально подтвердили представители НАТО и ФРГ.

