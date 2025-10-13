Внутри новорожденной девочки вырос близнец-паразит

Врачи обнаружили у новорожденной девочки внутри близнеца-паразита. Ее доставили в больницу на 11-й день после рождения с сильно увеличенным животом, сообщает издание Need To Know.

По словам специалистов, никаких других симптомов, кроме вздутия живота, у младенца не наблюдалось. УЗИ показало наличие в брюшной полости образования размером около 8×6 сантиметров. Тогда было принято решение сделать более информативное обследование — компьютерную томографию с контрастом. КТ показала наличие внутри предполагаемой «опухоли» мягкие ткани и деформированные части скелета, напоминающие кости, ребра и позвонки.

Выяснилось, что это образование снабжалось кровью через крупную артерию. Медики диагностировали редчайшее состояние — «плод в плоде» (fetus in fetu), при котором недоразвитый паразитический близнец развивается внутри тела своего брата или сестры.

Фото: Jam Press / Need To Know

Хирурги провели младенцу операцию с разрезом брюшной полости. Образование располагалось рядом с печенью и было заключено в плотную капсулу. Внутри находились жировая ткань, деформированные органы, две конечности и пуповина, отмечает Need To Know.

Дальнейшее исследование показало, что внутри извлеченной капсулы имелась зрелая эмбриональная ткань с кожей и фрагментами кишечника. Через четыре дня после операции девочку выписали из больницы.

По словам врачей, паразитический близнец обычно формируется на ранних стадиях беременности и может развиваться незаметно до рождения. Подобные случаи крайне редки. Однако весной издание уже писало о похожей истории в Афганистане. Там носителем паразита, у которого уже успели вырасти волосы на голове, оказался двухмесячный ребенок.