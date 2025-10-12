Ученые нашли «выключатель» хронической боли

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили в мозге мышей небольшую группу нейронов, которые активизируются при возникновении длительной боли после первоначальной травмы. Если схожие нейроны найдут в мозгу человека, это может помочь в разработке методов лечения хронической боли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.
Биолог Николас Бетли и его коллеги изучили область мозга, называемую парабрахиальным ядром, которое получает различные типы сенсорной информации от тела, после чего передает эти данные в другие области мозга. В этом ядре ученые обнаружили группу нейронов, которые активизировались после болевого стимула, например, при повреждении нерва.
Когда исследователи заставляли эти нейроны работать искусственным образом, мыши вели себя так, будто испытывали боль. При этом при искусственной блокировке нейронов чувство боли у животных снижалось. В то же время у них сохранялись реакции на кратковременные возбудители боли, например, когда мыши прикасались к горячей поверхности. По словам Бетли, сами по себе нейроны не вызывают болевого ощущения, но они являются частью сети, «которая приводит к ощущению, которое мы называем болью».
Помимо этого, ученые провели эксперимент, в ходе которого они лишали мышей пищи и воды и оказывали на них воздействие другими «пугающими» раздражителями, например, мочой рыси. В этом случае боль у мышей притуплялась, и через две недели мыши не реагировали на уколы в лапы. Это позволило исследователям сделать вывод, что в дикой природе животные переключаются с чувства боли на более важные аспекты, например, на поиск пищи.
Ученые объяснили уменьшение чувства боли притоком в парабрахиальное ядро нейропептида Y, который выделялся нейронами в других частях мозга — эти нейроны активировались, когда у мышей возникали неотложные потребности. Этот механизм исследователи сравнили со «встроенным переключателем» боли, который не позволяет отвлекаться на нее, если животное испытывает голод или сталкивается с хищниками.