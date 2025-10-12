EN
Общество

Ученые нашли «выключатель» хронической боли

14:05

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили в мозге мышей небольшую группу нейронов, которые активизируются при возникновении длительной боли после первоначальной травмы. Если схожие нейроны найдут в мозгу человека, это может помочь в разработке методов лечения хронической боли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Биолог Николас Бетли и его коллеги изучили область мозга, называемую парабрахиальным ядром, которое получает различные типы сенсорной информации от тела, после чего ​​передает эти данные в другие области мозга. В этом ядре ученые обнаружили группу нейронов, которые активизировались после болевого стимула, например, при повреждении нерва.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Когда исследователи заставляли эти нейроны работать искусственным образом, мыши вели себя так, будто испытывали боль. При этом при искусственной блокировке нейронов чувство боли у животных снижалось. В то же время у них сохранялись реакции на кратковременные возбудители боли, например, когда мыши прикасались к горячей поверхности. По словам Бетли, сами по себе нейроны не вызывают болевого ощущения, но они являются частью сети, «которая приводит к ощущению, которое мы называем болью».

Помимо этого, ученые провели эксперимент, в ходе которого они лишали мышей пищи и воды и оказывали на них воздействие другими «пугающими» раздражителями, например, мочой рыси. В этом случае боль у мышей притуплялась, и через две недели мыши не реагировали на уколы в лапы. Это позволило исследователям сделать вывод, что в дикой природе животные переключаются с чувства боли на более важные аспекты, например, на поиск пищи.

Смерть «русской Рапунцель»
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
Общество26 минут чтения

Ученые объяснили уменьшение чувства боли притоком в парабрахиальное ядро нейропептида Y, который выделялся нейронами в других частях мозга — эти нейроны активировались, когда у мышей возникали неотложные потребности. Этот механизм исследователи сравнили со «встроенным переключателем» боли, который не позволяет отвлекаться на нее, если животное испытывает голод или сталкивается с хищниками.

