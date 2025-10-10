Зумеры дали новую жизнь крошечным лавкам у дома

Крошечные магазины у дома, которые еще недавно считались пережитком прошлого, вновь стали популярны. Новую жизнь им подарили зумеры — они оставляют там гораздо больше денег, чем представители других поколений. Многие из молодых людей приходят в лавки просто за общением, пишет The Times.

По данным издания, в Британии число таких торговых точек за последние годы выросло почти на 10%. Исследования показывают, что представители поколения Z тратят в локальных «магазинах за углом» почти тысячу фунтов в год (около 110 тысяч рублей).

Чтобы удержать покупателей, владельцы лавок стали активнее внедрять инновации. Одни добавляют услуги вроде кофе на вынос, выдачи посылок и специальной доставки для пожилых людей, другие — превращают свои магазины в центры общения. В некоторых районах лавки буквально заменили исчезнувшие библиотеки и клубы, отмечает издание.

Семейный магазин Londis N16 на севере Лондона стал символом этого тренда. Его владельцы, семья Пател родом из Индии, готовят гуджаратские блюда, устраивают ужины прямо в торговом зале и общаются с клиентами в Instagram, где у них уже более 10 тысяч подписчиков. «Люди хотят подлинности, — говорит владелец Прийеш Пател. — Им важно знать, кто стоит за прилавком, и чувствовать себя частью чего-то большего».

Покупатели соглашаются. «Мне нравится, что тут все по-настоящему: еда, люди, атмосфера. Это не просто магазин, это часть района», — сказала одна из постоянных клиенток.

По данным британской Ассоциации магазинов шаговой доступности, лавки у дома остаются «в самом сердце сообществ» и сохраняют актуальность, несмотря на давление сетевых супермаркетов и онлайн-ритейла. «Люди приходят не только за покупками. Иногда просто поговорить. Кто-то хочет улыбку, кто-то — чтобы его выслушали», — убеждена владелица одной из лавок.

Рост интереса к небольшим магазинам вдохновил бренд Coca-Cola на запуск проекта The Bosses, посвященного владельцам таких лавок. В компании называют их «якорями своих районов», т.е. предпринимателями, которые объединяют соседей и поддерживают локальную культуру.

Даже при росте налогов и расходов владельцы остаются оптимистами. По данным опросов, треть покупателей считают лавки у дома неотъемлемой частью своей жизни — и все чаще выбирают не покупки в онлайне, а знакомые лица за прилавком, заключает The Times.