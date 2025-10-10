Просившего убежища в Польше подростка сдали российским властям

Правдинский районный суд Калининградской области начал рассматривать уголовное дело против 16-летнего петербуржца, который, по версии следствия, пересек границу с Польшей, чтобы попросить политическое убежище, но был возвращен польскими пограничниками в Россию. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Следствие утверждает, что 20 августа подросток прилетел из Санкт-Петербурга в Калининград, где несколько дней искал «наиболее выгодное место» для незаконного пересечения границы с Польшей. 24 августа он доехал до поселка Севское Правдинского района и пошел пешком в сторону границы.

У границы подросток переплыл реку Лава и продолжил идти уже по территории Польши. Вскоре он был задержан сотрудниками польской пограничной стражи и передан российским властям.

Следователи завели против петербуржца дело о незаконном пересечении государственной границы России (ст. 322 УК), эта статья предусматривает наказание в виде двух лет колонии. Согласно Уголовному кодексу, если несовершеннолетний осужденный совершил преступление небольшой тяжести впервые, ему не может быть назначен реальный срок.

В июле министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович сообщил, что литовские силовики вернули в Россию мужчину, который бежал «от армии или других обстоятельств». По его словам, россиянин переплыл одну из рек на границе Литвы и Калининградской области.

На вопрос журналистов о том, как литовские власти поступили с перебежавшим границу мужчиной, Кондратович ответил: «Как и в любой другой стране — они возвращаются». При этом он отметил, что Литва предоставляет убежище тем, кто приводит «конкретные факты» о политических преследованиях.

После начала мобилизации в России МВД Литвы подчеркнуло, что убежище не может быть предоставлено лишь на том основании, что человек не хочет участвовать во вторжении в Украину. Также экс-глава МВД Литвы Агне Билотайте объясняла, что под видом уклонистов в Евросоюз могут проникать сотрудники российских спецслужб.