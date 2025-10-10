СМИ: США захотели запретить китайским самолетам летать над Россией

Белый дом планирует запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией, если они выполняют рейс в США или летят из этой страны, пишет Reuters со ссылкой на проект распоряжения Минтранса США.

Администрация Дональда Трампа считает несправедливым преимущество, которое китайские компании получают из-за продолжающихся полетов над Россией — американские авиакомпании не могут делать этого с 2022 года и жалуются на разницу в расходах на осуществление полетов.

Журналисты отмечают, что предложение Минтранса можно считать очередной эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином и возможным ответом США на решение Китая ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для некоторых отраслей американской промышленности.

Авиакомпании из США регулярно критикуют власти за то, что те не запретили китайским компаниям выполнять рейсы в страну с использованием маршрутов над территорией России, пишет Reuters. Перевозчики жалуются, что из-за запрета они теряют долю рынка, сжигают больше топлива и тратят больше времени на полеты.

При этом возможный запрет не коснется грузовых перевозок — ограничения в адрес пассажирских рейсов власти США обосновывают несправедливостью текущей ситуации на рынке, которая привела «к существенным негативным конкурентным последствиям для авиаперевозчиков США».

Если решение будет принято, оно коснется авиакомпаний Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. При этом в приказе не упоминается гонконгская компания Cathay Pacific, самолеты которой летают над территорией России на маршруте Нью-Йорк-Гонконг.

Reuters также публикует собственную карту с расчетами примерного времени полета из Пекина в Лос-Анджелес над территорией России и с использованием альтернативного маршрута — разница во времени составляет более полутора часов. Минтранс хочет получить ответ от китайских авиаперевозчиков в течение двух дней и ввести предлагаемые меры уже в ноябре.