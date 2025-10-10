EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: США захотели запретить китайским самолетам летать над Россией

2 минуты чтения 09:40

Белый дом планирует запретить китайским авиакомпаниям летать над Россией, если они выполняют рейс в США или летят из этой страны, пишет Reuters со ссылкой на проект распоряжения Минтранса США.

Администрация Дональда Трампа считает несправедливым преимущество, которое китайские компании получают из-за продолжающихся полетов над Россией — американские авиакомпании не могут делать этого с 2022 года и жалуются на разницу в расходах на осуществление полетов.

Крутое пике
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
Экономика31 минута чтения

Журналисты отмечают, что предложение Минтранса можно считать очередной эскалацией торговой войны между Вашингтоном и Пекином и возможным ответом США на решение Китая ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов, которые имеют ключевое значение для некоторых отраслей американской промышленности.

Авиакомпании из США регулярно критикуют власти за то, что те не запретили китайским компаниям выполнять рейсы в страну с использованием маршрутов над территорией России, пишет Reuters. Перевозчики жалуются, что из-за запрета они теряют долю рынка, сжигают больше топлива и тратят больше времени на полеты.

При этом возможный запрет не коснется грузовых перевозок — ограничения в адрес пассажирских рейсов власти США обосновывают несправедливостью текущей ситуации на рынке, которая привела «к существенным негативным конкурентным последствиям для авиаперевозчиков США».

«Беззащитный, слабый старик»
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
Криминал10 минут чтения

Если решение будет принято, оно коснется авиакомпаний Air China, China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. При этом в приказе не упоминается гонконгская компания Cathay Pacific, самолеты которой летают над территорией России на маршруте Нью-Йорк-Гонконг.

Reuters также публикует собственную карту с расчетами примерного времени полета из Пекина в Лос-Анджелес над территорией России и с использованием альтернативного маршрута — разница во времени составляет более полутора часов. Минтранс хочет получить ответ от китайских авиаперевозчиков в течение двух дней и ввести предлагаемые меры уже в ноябре.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01
Первую ИИ-актрису возненавидели
Мир
Первую ИИ-актрису возненавидели
Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике
00:01 9 октября
Крутое пике
Экономика
Крутое пике
Этого авиагиганта считали эталоном надежности, но жадность топ-менеджеров привела к серии трагедий. От краха компанию спасли связи в правительстве
00:01 8 октября
Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01 7 октября
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял