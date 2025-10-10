EN
Общество

Сотрудники одной из мощнейших ГРЭС России пригрозили спрыгнуть с крыши из-за долгов по зарплате

2 минуты чтения 14:23 | Обновлено: 14:43
Сотрудники одной из мощнейших ГРЭС России пригрозили спрыгнуть с крыши из-за долгов по зарплате

В Приморье десятки сотрудников, занимающихся обслуживанием Приморской ГРЭС, объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Они не покидают территорию объекта и угрожают сброситься с крыши, если их требования не будут выполнены. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка из Находки Анна Шарипова.

По ее данным, речь идет о более чем 60 сварщиках, электриках и монтажниках. Шарипова отмечает, что ситуация усугубляется наступлением холодов в то время, как у бастующих нет доступа к элементарным удобствам. Как пишет журналистка, участвующие в забастовке рабочие подчеркивают, что действуют в рамках закона. 

«По их словам, они официально уведомили своего работодателя о приостановке работы на основании статьи 142 Трудового кодекса РФ, которая допускает это при задержке зарплаты более чем на 15 дней», — пишет Шарипова.

Как уточняет портал «Промразведка», работники, о которых идет речь являются сотрудниками компании субподрядчика, нанятого компанией «СибЭР». При этом руководство субподрядчика объясняет задержки в выплате зарплаты неполучением соответствующих платежей от нанимателя.

Однако, как пишет Шарипова, эти объяснения бастующих не устраивают. Они убеждены, что проблемы компании с получением платежей не должны касаться их зарплаты, а руководство, в случае необходимости, должно распродать личное имущество, чтобы выплатить полагающиеся рабочим деньги.

При этом, по данным «Промразведки», «СибЭР» намеренно задерживает платежи субподрядчику, чтобы переманить ценных сотрудников в собственный штат.

«Они забирают только специалистов — это примерно 10% от коллектива. Эти «предатели» быстро получают деньги от «СибЭР», а остальных просто выкидывают на улицу. Подрядчик физически не может исполнить обязательства по договору, потому что теряет ключевых сотрудников по вине заказчика, и в итоге «СибЭР» просто «кидает» компанию, отказывая в оплате», — рассказал источник портала.

Приморская ГРЭС, о которой идет речь, является мощнейшей тепловой электростанцией на российском Дальнем Востоке. В октябре правительство Приморья обещало увеличить численность занятых там рабочих до 1600 человек.

В свою очередь, материнской компанией «СибЭР» является «Сибирская генерирующая компания», которая принадлежит одному из богатейших людей России — Андрею Мельниченко, входящему в топ-7 российского списка Forbes.

Фото:@sharipova_nhk / Telegram

