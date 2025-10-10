Ошибка чиновников может оставить Европу без горячей воды

После реформы природоохранного законодательства Евросоюза из списка разрешенных веществ пропали материалы, которые используются для эмалирования большинства резервуаров для горячей воды, сообщает Financial TImes. По мнению представителей рынка бытовой техники, это изменение приведет к убыткам производителей водонагревателей, а также к резкому росту цен на горячую воду.

Согласно подсчетам группы лоббистов рынка бытовой техники Applia, запрет на гафний и цирконий приведет к тому, что в ЕС нельзя будет продавать 90% баков для хранения горячей воды. С 2027 года эти металлы с высокой термостойкостью больше не будут считаться безопасными для использования в домашних условиях.

Евросоюз принял новые стандарты качества питьевой воды, в которых гафний и цирконий не указаны в списке разрешенных веществ. При этом новые правила будут касаться и водонагревателей, потому что в них также хранится питьевая вода. За несоблюдение новых стандартов производителям будут грозить штрафы.

Генеральный директор Applia Паоло Фальчони утверждает, что гафний «абсолютно безопасен» и уже более ста лет используется в эмалированных водонагревателях. Он подчеркнул, что без этих металлов эмаль в водонагревателях трескается. Также гафний и цирконий используются в тепловых насосах, которые все чаще используются вместо газовых котлов.

Фальчони отметил, что гафний можно заменить на медь или сталь, но эти альтернативы будут стоить в четыре-пять раз дороже, и эти расходы лягут на потребителей.

Менеджер по вопросам нормативно-правового регулирования французской компании Groupe Atlantic предупредил, что последствия решения европейских чиновников будут «колоссальными». С ним также согласился представитель другого крупного производителя водонагревателей Ariston.

«Это поставит европейских производителей в крайне невыгодное положение по сравнению с конкурентами из стран, не входящих в ЕС», — сообщил FT один из руководителей в сфере бытовой техники, попросивший об анонимности.

Еврокомиссия заявила, что пока ни одно из государств Евросоюза не просило разрешить использование гафния. Также издание отмечает, что страны могут одобрить использование этого металла на национальном уровне, но этот процесс более затратный и требует больше времени, чем общее разрешение ЕС.