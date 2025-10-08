EN
Экономика

Власти планируют вывести из оборота небезопасные карты Visa и Mastercard

08:24

Сертификаты безопасности чипов всех выданных российскими банками карт Visa и Mastercard истекли 1 января 2025 года. Власти планируют их постепенный вывод из оборота, пишет РБК со ссылкой на генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрия Дубынина.

По словам Дубынина, сейчас все российские карты Visa и Mastercard можно назвать просроченными — из-за этого НСПК готовит предложения для Центробанка о сроках их вывода из оборота. Этим летом такие планы подтверждали и в ЦБ, не называя конкретных дат, в которые карты могут прекратить свою работу.

В июле 2025 года директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что власти планируют заранее объявить срок ограничения работы по таким картам, чтобы банки могли начать их вывод. Тогда Бакина заявила, что наличие срока работы у банковской карты необходимо для противодействия мошенникам.

РБК отмечает, что работоспособность карт с истекшими сертификатами безопасности сейчас зависит от решений самих банков — ЦБ и НСПК обеспечили возможность проводить по ним платежи. В ЦБ, как пишут журналисты, заявляли, что не принимают карты Visa и Mastercard менее 1% терминалов.

Российские банки продлили срок действия банковских карт мировых платежных систем и российского «Мира» после ухода Visa и Mastercard в 2022 году из-за начала российского вторжения в Украину, некоторых из них сделали карты бессрочными. Это решение было принято из-за риска возникновения дефицита чипов и пластика, который мог произойти в случае массовой замены карт международных платежных систем на карты «Мир».

Лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин сообщал, что решение по выводу из оборота карт с истекшими сертификатами безопасности планируется принять до февраля 2026 года.

