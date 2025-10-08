EN
Известный американский журналист рассказал об умственных проблемах Трампа и страхах в Белом доме

14:36

Президент США Дональд Трамп демонстрирует симптомы, характерные для посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), аутизма, черепно-мозговой травмы или деменции. Об этом в статье на собственном сайте написал известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Он уточнил, что речь идет о персеверации — определенной реакции, такой как повторяющаяся фраза или неуместный жест. По словам Херша, опасения относительно ухудшения когнитивных способностей американского президента также испытывают его ближайшие помощники в Белом доме. В частности, они отмечают частые случаи, когда Трамп во время публичных речей внезапно начинает рассказывать истории из личного опыта, жаловаться на что-то, не имеющее отношения к теме выступления, или приписывать себе «заслуги в разрешении международных конфликтов, которые он, в действительности, не разрешил».

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Собеседники Херша в американской администрации также отметили потерю Трампом способности «чувствовать аудиторию». По их словам, американский президент всегда умел мастерски общаться с толпой, однако больше не может этого делать.

В то же время сам Трамп, которому в 2025 году исполнилось 79 лет, и его официальные представители неизменно настаивают на его отменном физическом и ментальном здоровье. Так, 7 октября он заявил журналистам, что чувствует себя так же и даже лучше, чем 30 лет назад. «Думаю, я отлично держусь», — сказал он.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Тем не менее в социальных сетях и прессе все активнее обсуждают визуальные признаки ухудшения здоровья американского президента. В начале августа зрители американских телеканалов заметили на руке Трампа, выступавшего в Овальном кабинете, плохо замаскированный гримом синяк. Личный врач Трампа Шон Барбабелла тогда пояснил, что синяки вызваны «незначительным раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий», а также приемом аспирина.

Позже Белый дом все же признал, что Трамп испытывает проблемы со здоровьем. По словам его пресс-секретаря Кэролайн Левитт, у американского президента диагностировали распространенную среди людей его возраста хроническую венозную недостаточность, из-за которой он испытывает «отечность» в лодыжках.

