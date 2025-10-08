EN
Общество

Россиянам предложили запретить ездить на отдых в страны НАТО

2 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 12:41
Россиянам предложили запретить ездить на отдых в страны НАТО

Власти России должны запретить своим гражданам ездить на отдых в страны НАТО, которые поддерживают Украину в войне с Россией. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. 

«Необходимо рассмотреть вопрос о запрете выезда российских туристов в страны НАТО и одновременно принять меры по развитию внутреннего туризма. Сегодня совокупные военные расходы стран НАТО составляют 67% всех оборонных затрат мира. Это прямое доказательство агрессивных намерений блока и угрозы России. Поездка в одну из этих стран может обернуться для нашего гражданина арестом, вербовкой или влиянием на взгляды и убеждения», — пояснил он. 

Резяпов уточнил, что речь идет, в частности, о Франции, Германии и других «агрессивно настроенных к России» государствах. По его словам, активисты организации направят соответствующие обращения в Госдуму и Минздрав. Он отметил, что введение запрета положительно скажется на развитии внутреннего туризма в России.

«Инициативы, направленные на регулирование цен, развитие системы “все включено”, создание условий для отдыха с детьми и повышение качества отечественных курортов — это немаловажные факторы для укрепления внутреннего рынка отдыха. Мы должны научиться ценить свое — курорты, землю и людей. Пока наши бойцы защищают Россию, страна обязана защищать их интересы и создавать достойные условия для отдыха и лечения внутри страны», — подчеркнул Резяпов.

При этом он добавил, что снять запрет на посещение стран-членов Североатлантического альянса можно будет после завершения войны в Украине. 

Фото:Unsplash

