СМИ: Россия и США разочаровались друг в друге

Российские власти приняли решение окончательно выйти из соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Вместе с этим прозвучало заявление об «исчерпании импульса», заданного встречей Путина и Трампа на Аляске. Как пишет Bloomberg, все это свидетельствует об ухудшении отношений двух стран после кратковременной попытки сближения.

В среду Госдума одобрила законопроект о денонсации Соглашения о порядке управления и утилизации плутония, подписанного Россией и США в 2000 году. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что решение принимается «в интересах России и ее граждан».

Согласно документу, стороны обязались утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, превращая его в топливо для атомных электростанций. Однако фактически договор перестал действовать еще в 2016 году, когда Путин приостановил участие в нем России, обвинив США в «недружественных» действиях и нарушении стратегической стабильности, напоминает Bloomberg.

Теперь решение о выходе оформляется юридически. Его еще должен утвердить Совет Федерации и подписать Владимир Путин. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «в нынешних условиях Россия не может считать допустимым выполнение этих обязательств». Он также добавил, что «мощный импульс саммита Россия-США в Анкоридже в пользу урегулирования ситуации вокруг Украины исчерпан». Ответственность за это Рябков возложил на европейских союзников Киева. Он также вновь предостерег США от поставок ракет «Томагавк» Украине.

Как пишет Bloomberg, после встречи на Аляске отношения двух стран на короткое время потеплели. Дональд Трамп обещал «быстро закончить войну России против Украины», но спустя несколько месяцев стало ясно, что прогресса нет. С тех пор стороны регулярно обменивались упреками. Американский президент выражал раздражение затяжным конфликтом, а Путин предупреждал, что поставки США ракет «Томагавк» Киеву приведут к дальнейшему ухудшению отношений.

На прошлой неделе Путин предложил продлить действие последнего крупного договора о контроле над ядерными вооружениями между Россией и США еще на один год после истечения его срока, если Вашингтон предпримет аналогичный шаг. Трамп, не дав официального ответа, лишь отметил, что предложение «звучит как хорошая идея».

С момента возвращения Трампа к власти Москва и Вашингтон провели несколько раундов переговоров о восстановлении дипломатических миссий и нормализации отношений, которые остаются на самом низком уровне со времен холодной войны. И пока эти попытки не привели к ощутимым результатам, резюмирует Bloomberg.