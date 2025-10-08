EN
Экономика

Действия российских властей приведут к росту цен на одежду

2 минуты чтения

Цены на одежду, поставляемую в россию из-за рубежа, могут вырасти на четыре-шесть процентов из-за повышения ввозных таможенных пошлин Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Российские власти хотят поднять их с 10% до 15% ради поддержки отечественных производителей, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, предложение повысить пошлины касается 80 видов товаров, в том числе курток, пальто, брюк, бриджей, свитеров, пуловеров, профессиональной одежды, головных уборов и лыжных костюмов.

При этом, как отмечает «Коммерсантъ», многие крупные российские бренды сами импортируют одежду, которую шьют в Китае. Так, по данным оператора системы маркировки «Честный знак», доля импортной продукции на текстильном рынке в России с января по сентябрь этого года составила 52%. 

По словам президента Magic Group Александра Перемятова, «Глория Джинс», Melon Fashion Group и другие крупные бренды шьют свою одежду в азиатских странах, а повышение пошлин повлечет за собой только дополнительные проблемы. Перемятов добавил, что в выигрышном положении окажутся только те компании, которые занимаются серым импортом.

Руководитель отдела логистики «Юнитрейд» Кирилл Лахин считает, что повышение пошлин может привести к сокращению ассортимента зарубежной одежды, а гендиректор логистической компании «Трансгид» Ксения Черникова заявила, что в ближайшие полтора года может наблюдаться дефицит отдельных видов одежды среднего и премиального класса. При этом, по ее словам, массовой нехватки одежды не ожидается.

Кроме того, опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что повышение пошлин может привести к подорожанию российских товаров вслед за зарубежными. Одна из причин потенциального повышения цен — зависимость российских производителей от зарубежных тканей и фурнитуры.

