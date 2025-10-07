EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Женщина стала лучшим снайпером среди российских губернаторов

2 минуты чтения 14:06 | Обновлено: 14:07

Губернаторы дальневосточных регионов России по инициативе полномочном представителе Путина Юрия Трутнева приняли участие в соревновании по снайперской стрельбе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, опубликовав короткое видео.

По его словам, речь идет о Всероссийском турнире по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, который проходил в Якутске в тот же день, что и заседание совета при полпреде.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

«Юрий Петрович Трутнев четко подметил, что любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину. Прослушав краткий теоретический курс, получили в руки высокоточные огнестрельные комплексы российского производства. Первый квалификационный рубеж был определен в 600 метров, а дальше каждый сам выбирал дистанцию для стрельбы», — написал Демешин.

Как сообщается на официальном сайте полпреда Путина в Дальневосточном федеральном округе, лучшим стрелком среди принявших участие в соревновании губернаторов оказалась глава Еврейской автономной области Мария Костюк. Ей удалось поразить мишень на дистанции в 1300 метров. Второе место занял губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с результатом в 1200 метров.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

В мае 2024 года стало известно, что супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко Ирина стреляла по нему из охотничьего карабина «Сайга» из-за неправильно повешенной перголы. Речь шла о решетчатом навесе для вьющихся растений.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял