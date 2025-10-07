Женщина стала лучшим снайпером среди российских губернаторов

Губернаторы дальневосточных регионов России по инициативе полномочном представителе Путина Юрия Трутнева приняли участие в соревновании по снайперской стрельбе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин, опубликовав короткое видео.

По его словам, речь идет о Всероссийском турнире по стрельбе на дальние дистанции памяти легендарного снайпера Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, который проходил в Якутске в тот же день, что и заседание совета при полпреде.

«Юрий Петрович Трутнев четко подметил, что любой из нас должен быть готов взять в руки оружие и защищать свою Родину. Прослушав краткий теоретический курс, получили в руки высокоточные огнестрельные комплексы российского производства. Первый квалификационный рубеж был определен в 600 метров, а дальше каждый сам выбирал дистанцию для стрельбы», — написал Демешин.

Как сообщается на официальном сайте полпреда Путина в Дальневосточном федеральном округе, лучшим стрелком среди принявших участие в соревновании губернаторов оказалась глава Еврейской автономной области Мария Костюк. Ей удалось поразить мишень на дистанции в 1300 метров. Второе место занял губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов с результатом в 1200 метров.

