Россиянам стало сложнее получить кредит

Российские банки снизили выдачу кредитов физическим лицам. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные консалтинговой компании Frank RG.

Так, в сентябре кредитные организации в России одобрили физическим лицам 2,3 миллиона кредитов на сумму 946,8 миллиарда рублей. Таким образом, количество одобренных кредитов снизилось по сравнению с августом на 4,2%, а их общий объем — на 0,01%. При этом более заметное снижение наблюдается в сегменте кредитов наличными — там падение составило 6% в количественном и 10% в денежном выражении.

Одновременно количество заключенных договоров об ипотечном кредитовании в сентябре снизилось на 1%, однако их сумма выросла на 3% и составила 399,2 миллиарда рублей.

Единственным сектором кредитования, который спад не затронул, оказалось автокредитование. Здесь выдачи по сравнению с августом выросли на 10,8% в количественном и на 15% в денежном выражении, а их общая сумма приблизилась к 200 миллиардам рублей.

Таким образом, отмечает РБК, оживление кредитного рынка, наблюдавшееся летом на фоне снижения Центробанком ключевой ставки, закончилось. Начиная с июня, выдачи розничных ссуд росли на 8–17,5% ежемесячно, а в августе достигли максимума с сентября прошлого года.

В середине сентября газета «Ведомости» писала, что 22% россиян не справляются с выплатами по кредитам. Опрос, проведенный Международной конфедерацией обществ потребителей, показал, что почти каждый пятый житель России тратит на погашение займов больше половины своего бюджета, а 21% россиян считает свою кредитную нагрузку слишком высокой.