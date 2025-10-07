EN
Криминал

Мужчина застрелил судью прямо в зале суда

2 минуты чтения 00:43 7 октября | Обновлено: 00:44 7 октября

В апелляционном суде столицы Албании Тиране 30-летний участник процесса открыл огонь во время заседания и застрелил судью, сообщает местная полиция. Также он ранил своего 65-летнего оппонента и его 45-летнего сына.

Албанское издание Panorama сообщает, в результате нападения погибла судья Астрит Калайя а также были ранены Ракип и Эрвис Куртадж. Ранее суд первой инстанции вынес в пользу мужчин решение по имущественному спору с семьей бизнесмена Гьюна Шкамби. По данным издания, его племянник Элвис решил отомстить оппонентам во время проигрышного заседания по обжалованию первого решения.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

Panorama сообщает, что суд семьи Куртадж против семьи Шкамби длился с 2023 по 2024 год. Спор касался бывшего здания школы, в котором проживает 31 семья. Шкамби претендовали на право собственности на это здание и требовали, чтобы жильцы дома выплатили им компенсацию за отказ покинуть свои квартиры.

Медики сообщили Panorama, что Ракип и Эрвис Куртадж находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Пресс-служба полиции также подтвердила, что их ранения не опасны для жизни.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Полиция заявила, что подозреваемый в убийстве судьи задержан, у него изъято огнестрельное оружие. Более подробную информацию о происшествии силовики пообещали раскрыть позднее. Премьер-министр страны Эди Рама выразил соболезнования семье убитой судьи и заявил, что властям Албании следует пересмотреть систему безопасности судов.

По информации телеканала Top Channel, полиция также задержала сотрудника службы безопасности Апелляционного суда. По данным СМИ, ему вменяют превышение должностных полномочий. При этом пока точно неизвестно, как именно мужчина с оружием проник в здание суда.

