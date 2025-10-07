Москвич получил электронную повестку через две минуты после оформления микрозайма

Жителям Москвы начали приходить электронные повестки в военкомат сразу после оформления микрозаймов. Об этом сообщает проект «Идите лесом», помогающий россиянам избежать призыва в армию, который может привести к отправке на фронт в Украину.

О повестке, пришедшей спустя две минуты после оформления микрозайма, проекту сообщил молодой человек из Москвы. «Из-за задержки зарплаты оформил микрозайм — нажал “согласие на обработку персональных данных” в 2:50, а в 2:52 пришло уведомление с Госуслуг и [электронная] повестка», — цитирует его телеграмме-канал «Идите лесом».

«Пожалуйста, предупредите, чтобы ни при каких обстоятельствах призывники ничего подобного не оформляли — прилетело буквально сразу», — добавил призывник.

Позже стало известно о втором подобном случае в Москве. Как сообщается, он практически идентичен первому. «У меня та же самая ситуация: чисто посмотрел кредитный рейтинг на сайте “кредит история”, где надо было войти через “Госуслуги”, потом в Т-банке оформил заявку на кредит и затем бам — уведомление от мос.ру, электронная повестка», — рассказал правозащитникам прописанный в Москве мужчина, который, по его словам, сейчас находится за пределами России.

«Призыв стартовал. Опасностей для призывников будет много — поэтому с подобными кейсами мы столкнемся еще не раз. Главное не паниковать и не игнорировать настоящие повестки. К этому времени у вас должны быть готовы медицинские документы, заявление на АГС, доверенности и стратегия защиты», — предупредили в этой связи в «Идите лесом».

29 сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно документу, он должен стать самым массовым с осени 2016 года — в войска планируется отправить 135 тысяч человек.