Мать утопила ребенка во время приступа послеродовой депрессии

Элис Макки из Великобритании приговорена к четырем годам лишения свободы за непредумышленное убийство своей двухлетней дочери. Она утопила ее в озере и позже попыталась обмануть полицию, пишет The Times.
Журналисты отмечают, что женщина совершила преступление во время приступа послеродовой депрессии и психоза, ранее она наблюдалась в психиатрической больнице. Суд и прокуроры согласились с тем, что в момент утопления дочери Макки находилась в состоянии «ограниченной вменяемости» — женщина испытывала серьезные проблемы с психическим здоровьем после рождения дочери.
Макки утопила девочку в озере, которое располагалось в 300 метрах от их дома — она воспользовалась отсутствием своего мужа, который в тот момент находился на работе. Вернувшись домой, она позвонила в полицию и сообщила, что ее ребенка выкрали из детской кроватки.
Женщина рассказывала, что уложила дочь спать примерно в 15:45, а затем отправилась смотреть телевизор, оставив входную дверь открытой из-за жары на улице. Через час она якобы обнаружила исчезновение девочки и отправилась на ее поиски. Затем Макки сообщила об «обнаружении» дочери в пруду. Прибывшие полицейские рассказали, что она звала на помощь и стояла на коленях перед телом.
Инцидент произошел 10 сентября 2023 года, полиция не допрашивала женщину до июня 2024 года из-за ее психического состояния. Лишь в марте 2025 года выяснилось, что Макки призналась в утоплении девочки своему психиатру уже в сентябре 2023 года. На судебном разбирательстве планировалось обвинить ее в совершении убийства.
Королевский адвокат Патрик Гиббс заявил, что действия женщины были продиктованы мыслями, возникшими из-за психических расстройств. Она считала, что не может достойно ухаживать за дочерью и решила, что только лишение жизни поможет ребенку спастись от матери. Ранее Макки содержалась в психиатрической больнице строго режима после того, как муж спас ее при попытке совершения суицида.