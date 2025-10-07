EN
Криминал

Один iPhone помог раскрыть банду контрабандистов

2 минуты чтения
Один iPhone помог раскрыть банду контрабандистов

Лондонская полиция заявила о разоблачении международной банды, подозреваемой в контрабанде до 40 тысяч украденных мобильных телефонов из Великобритании в Китай за последний год. Раскрыть контрабандистов помог один из пострадавших, который отследил свой iPhone. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, расследование начали после того, как украденный iPhone был найден на складе недалеко от аэропорта Хитроу вместе с почти 900 другими крадеными телефонами, которые должны были отправиться в Гонконг. После этого полицейские перехватили и другие партии похищенных устройств.

Расследование привело детективов к двум гражданам Афганистана, которых полицейские остановили, перехватив их автомобиль. В нем обнаружили десятки телефонов, завернутых в фольгу. Еще около двух тысяч устройств нашли в связанных с подозреваемыми объектах. Позже полиция арестовала по этому же делу 29-летнего гражданина Индии. 

Детектив-инспектор Марк Гэвин рассказал Би-би-си, что банда может быть причастна к 40% контрабанды телефонов из Великобритании. На прошлой неделе сотрудники полиции произвели еще 15 арестов по подозрению в краже, торговле краденым и сговоре с целью кражи. Все подозреваемые, за исключением одного, — женщины.

Правоохранители добавили, что группировка специально охотилась за продукцией Apple из-за ее прибыльности за рубежом. «Мы слышим, что некоторые преступники прекращают торговлю наркотиками и переходят на телефонный бизнес, потому что это более прибыльно», — заявила британский политик Сара Джонс.

В полиции разоблачение банды назвали «самой масштабной операцией» по борьбе с кражами мобильных телефонов и ограблениями в Великобритании, которую когда либо проводили столичные правоохранители.

По данным Би-би-си, количество краж телефонов в Лондоне увеличилось вдвое с 2020 по 2024 год и превысило 80 тысяч случаев. Причем три четверти украденных телефонов по всей Великобритании приходится именно на Лондон, куда ежегодно приезжают более 20 миллионов туристов.

КадрBBC

Горящие новости
