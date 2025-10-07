EN
Общество

Давидыч сел в «Москвич» и чуть не сгорел

18:06 | Обновлено: 18:24

Российский автоблогер Давидыч (настоящее имя Эрик Китуашвили) едва не сгорел в собственном автомобиле — тюнингованном «Москвиче 3», который внезапно воспламенился на обочине дороги. Об этом блогер рассказал в своем телеграм-канале.

«Да, мой экспериментальный автомобиль, который я построил на базе “Москвича 3” и внедрил туда Audi RS Q3 в тысячу лошадиных сил сгорел. <…> У нас оторвало задний кардан, из редуктора вырвало, из заднего, и он ударил по бензобаку», — сообщил блогер.

В момент происшествия блогер находился в салоне автомобиля вместе со своей помощницей. По словам Давидыча, никто из них не пострадал. Причиной возгорания блогер назвал излишний тюнинг «Москвича», который автомобиль не выдержал. 

Маньяка не могут найти 13 лет
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
Криминал24 минуты чтения

«Понятно, что свыше тысячи лошадиных сил — это огромная нагрузка и даже заводская машина Audi RS Q3 не расчитана изначально на такую мощность. Чтобы вы понимали: от “Москвича” там только внешний вид. <…> После того, как его оборвало и он ударил по баку начался пожар», — рассказал Давидыч.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что инцидент произошел 1 октября на 106-м километре внешней стороны МКАД. Очевидцы сообщили, что заметили искры и дым под днищем автомобиля еще до возгорания. Затем пламя охватило моторный отсек, и начался сильный пожар.

По данным телеграм-канала, тюнинг «Москвича» занял более года, в нем участвовали около 80 специалистов. Машина, как сообщается, была полностью переработана. Так, двигатель установили от Audi RS Q3, тормозная система была из углеродокерамики, система охлаждения — от BMW, а еще ряд компонентов от Corvette. Всего в проекте было использовано около 400 уникальных деталей.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

«Самая быстрая машина на блять нашем материке и во всей Европе, это самый быстрый джип SUV из существующих вообще в мире. Эта машина быстрее Porsche Cayenne, быстрее Ferrari Purosangue, быстрее Lamborghini Urus и так далее», — цитирует телеграм-канал блогера (орфография и пунктуация автора сохранена).

Сам Давидыч рассказывал, что на этот проект в общей сложности было потрачено около 20 миллионов рублей. Этой зимой блогер планировал установить рекорд скорости на Байкале, разогнав кроссовер до 300 километров в час.

