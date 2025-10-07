«Народная целительница» поклялась Кораном и обманула сотни людей ради «благого дела»

В Казахстане суд вынес приговор 51-летней «народной целительнице» Сулушаш Казбаевой, которая принуждала людей брать кредиты на «благое дело» и клялась Кораном, что вернет деньги. Об этом сообщает телеграм-канал ORDA.

По данным следствия, Казбаева обманула 136 человек, оформив на их имена займы на общую сумму 579 миллионов тенге — это около 116 миллионов рублей. Как пишет «Казинформ», мошенницу приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения, но освободили из-под стражи прямо в зале суда. Дело в том, что из-за наличия несовершеннолетнего ребенка Казбаева начнет отбывать срок только через два года.

Суд установил, что с ноября 2018 года по декабрь 2024-го Казбаева, представлявшаяся «магистром восточной медицины» и «почетным целителем», убеждала посетителей своих сеансов взять кредиты в банках под обещания вернуть средства и вложить их в «благое дело». Она уверяла, что деньги нужны на строительство мечети и медицинского центра, клялась Кораном и обещала скорое возмещение. Среди потерпевших оказались в основном пенсионеры, одинокие матери и родители детей с инвалидностью.

Следствие выяснило, что Казбаева оформляла кредиты одновременно на нескольких человек, заставляла их обналичивать полученные суммы и передавать ей. Возвращать долги она не могла, поэтому перекрывала старые кредиты новыми. Суд квалифицировал ее действия как мошенничество, совершенное неоднократно и в особо крупном размере.

По информации «Казинформ», гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично. Тем, кто уже выплатил кредиты, разрешено требовать полного возмещения ущерба. Остальным предстоит заново собрать документы, поскольку за время следствия на долги могли начислиться проценты.

Одна из потерпевших, Марал Жаманбаева из Айтекебийского района, рассказала журналистам, что теперь выплачивает сразу два кредита на общую сумму более трех миллионов тенге (примерно 600 тысяч рублей). По ее словам, ежемесячный платеж почти вдвое превышает ее зарплату. Женщина считает, что к ответственности должны были привлечь и сотрудников банков, которые оформляли займы без проверки.

По информации СМИ, адвокат Казбаевой заявил, что с решением суда согласен и не намерен обжаловать приговор.