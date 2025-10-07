EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

«Народная целительница» поклялась Кораном и обманула сотни людей ради «благого дела»

2 минуты чтения 13:59 | Обновлено: 16:56

В Казахстане суд вынес приговор 51-летней «народной целительнице» Сулушаш Казбаевой, которая принуждала людей брать кредиты на «благое дело» и клялась Кораном, что вернет деньги. Об этом сообщает телеграм-канал ORDA.

По данным следствия, Казбаева обманула 136 человек, оформив на их имена займы на общую сумму 579 миллионов тенге — это около 116 миллионов рублей. Как пишет «Казинформ», мошенницу приговорили к шести годам и восьми месяцам заключения, но освободили из-под стражи прямо в зале суда. Дело в том, что из-за наличия несовершеннолетнего ребенка Казбаева начнет отбывать срок только через два года.

Она создала таблетку, изменившую мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
Мир15 минут чтения

Суд установил, что с ноября 2018 года по декабрь 2024-го Казбаева, представлявшаяся «магистром восточной медицины» и «почетным целителем», убеждала посетителей своих сеансов взять кредиты в банках под обещания вернуть средства и вложить их в «благое дело». Она уверяла, что деньги нужны на строительство мечети и медицинского центра, клялась Кораном и обещала скорое возмещение. Среди потерпевших оказались в основном пенсионеры, одинокие матери и родители детей с инвалидностью.

Следствие выяснило, что Казбаева оформляла кредиты одновременно на нескольких человек, заставляла их обналичивать полученные суммы и передавать ей. Возвращать долги она не могла, поэтому перекрывала старые кредиты новыми. Суд квалифицировал ее действия как мошенничество, совершенное неоднократно и в особо крупном размере.

По информации «Казинформ», гражданские иски потерпевших суд удовлетворил частично. Тем, кто уже выплатил кредиты, разрешено требовать полного возмещения ущерба. Остальным предстоит заново собрать документы, поскольку за время следствия на долги могли начислиться проценты.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Одна из потерпевших, Марал Жаманбаева из Айтекебийского района, рассказала журналистам, что теперь выплачивает сразу два кредита на общую сумму более трех миллионов тенге (примерно 600 тысяч рублей). По ее словам, ежемесячный платеж почти вдвое превышает ее зарплату. Женщина считает, что к ответственности должны были привлечь и сотрудников банков, которые оформляли займы без проверки.

По информации СМИ, адвокат Казбаевой заявил, что с решением суда согласен и не намерен обжаловать приговор.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она создала таблетку, изменившую мир
Мир
Она создала таблетку, изменившую мир
Скандальная история женщины, которая придумала противозачаточные, прослыла расисткой и всю жизнь терпела хейт
00:01
У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01 6 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
В моду вошла одежда из советских одеял