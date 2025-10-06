СМИ: Трамп матерился во время официальных переговоров с лидером другой страны

Президент США Дональд Трамп использует нецензурную лексику в телефонных разговорах с мировыми лидерами, с ее помощью он убеждал принять сделку с палестинской группировкой ХАМАС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным источника, разговор двух политиков состоялся 3 октября. В этот день Трамп получил от ХАМАС ответ на свое предложение о заключении сделки между группировкой и Израилем, которое содержало ряд встречных условий. Президент США созвонился с Нетаньяху, чтобы обсудить это и убедить его прекратить боевые действия, но израильский политик был настроен менее оптимистично.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

Нетаньяху якобы заявил Трампу, что не видит в заявлении ХАМАС поводов для радости, а сама их реакция ничего не значит. «Не понимаю, почему ты всегда такой чертовски (Трамп использовал нецензурное слово fucking — прим. «Холода») негативный. Это победа. Принимай ее», — ответил ему Трамп.

Такая перепалка, по данным журналистов, возникла из-за того, что политики подошли к телефонному разговору с разным настроем. Трамп, как отмечается в тексте, считал реакцию ХАМАС положительным знаком — он боялся, что группировка отвергнет его мирный план, поэтому рассматривал сам факт получения такого ответа в качестве шага к завершению конфликта.

Нетаньяху же встретил эти новости «прохладной реакцией» — он рассматривал выдвижение собственных условий со стороны ХАМАС как отказ группировки от плана Трампа. Премьер Израиля собирался обсуждать с Трампом координацию совместных действий, чтобы не допустить появления мнения, что ХАМАС ответил на предложение положительно, пишут журналисты со ссылкой на израильского чиновника.

У меня лопнул глаз от удара мужа Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром Общество 12 минут чтения

В кратком интервью для Axios Трамп косвенно подтвердил, что давил на Нетаньяху во время телефонного разговора. Президент США заявил, что у израильского премьера «не было выбора», и подчеркнул, что с ним «придется соглашаться». Официально Израиль не заявлял о разногласиях между двумя лидерами.

Трамп представил свой мирный план еще 29 сентября, ответ на него последовал лишь 3 октября. В ночь на 4 октября Израиль объявил о приостановке наступления на город Газа. 6 октября ожидается начало переговоров между сторонами конфликта при посредничестве Египта.