Крупнейшие компании мира захотели массово сократить менеджеров среднего звена

Крупнейшие компании мира готовятся к массовым сокращениям менеджеров среднего звена — в 2025 году в отчетах о прибыли компаний из глобального индекса S&P связанные с «сокращением уровней управления» фразы употребляются в два раза чаще, чем три года назад, отмечает The Economist.
Это касается не только организаций из сферы технологий, которые часто ассоциируются с сокращениями из-за внедрения инструментов искусственного интеллекта. Помимо Google, Amazon и Meta, в списке готовящихся к увольнению менеджеров есть банки, компании по производству потребительских товаров и химические фирмы, создающие технические газы.
Одна из возможных причин для массовых сокращений менеджеров — их чрезмерный найм в период после пандемии COVID-19, отмечают журналисты. Во время распространения ковида компании отправляли сотрудников в неоплачиваемые отпуска, а затем активно искали сотрудников, чтобы удовлетворить спрос на цифровые услуги. Новым работникам требовались руководители, поэтому компании «чрезвычайно повышали» других сотрудников.
Из-за стремления удержать в компании хороших специалистов компании начали создавать руководящие должности, даже если в подчинении у работника оказывалось всего два-три человека. По данным бюро статистики труда США, в период с 2019 года по 2024 год пять из десяти строчек в списке самых быстрорастущих профессий занимали менеджерские позиции.
Сейчас, по мнению журналистов, компании начали избавляться от излишков таких специалистов — особенно этот тренд заметен в компаниях в сфере технологий и здравоохранения. При этом The Economist не нашел подтверждений тезиса о том, что внедрение ИИ сейчас приводит к сокращению рабочих мест.
Журналисты отмечают, что такое может произойти в будущем, когда новые технологии смогут брать на себя часть управленческих задач. Однако сейчас ИИ скорее является помощником менеджеров среднего звена, которые находятся под угрозой увольнения из-за текущей неопределенности в экономике.