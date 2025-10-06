EN
Политика

Меркель назвала помешавшие переговорам с Россией перед войной страны

2 минуты чтения 10:30 | Обновлено: 11:03

Польша и страны Балтии помешали провести ЕС переговоры с Владимиром Путиным в 2021 году, что повлияло на эскалацию конфликта в Украине. Об этом в интервью венгерскому изданию Partizan заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает Mandiner. 

«В 2015 году россияне все более агрессивно продвигались по территории Украины, <…> и тогда мы с президентом Франсуа Олландом решили, что во что бы то ни стало необходимо заключить соглашение. Это было то самое Минское соглашение», — рассказала она.

По ее словам, Минские договоренности были «всем, чем угодно, но только не идеальными», поэтому Россия их по итогу не соблюдала. Тем не менее, заключение соглашения она считает правильным шагом, поскольку оно дало Украине возможность укрепиться в период с 2015 по 2021 год.

Меркель также заявила, что в 2021 году она предложила новый формат диалога между ЕС и Владимиром Путиным, однако Эстония, Латвия Литва и Польша воспротивились этой идее. 

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

«Инициатива, выдвинутая в Европейском совете, была в первую очередь торпедирована странами Балтии и Польшей, которые опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении России. <…> В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началось [полномасштабное вторжение]», — сказала Меркель.

По ее словам, «времена изменились», и Европе следует задуматься о том, какую позицию занять, чтобы наилучшим образом способствовать достижению мира. Она подчеркнула, что это станет возможным только в том случае, если Европа будет представлять собой реальную сдерживающую силу и продолжит поддержку Украины.

Меркель также высказалась за позицию Венгрии, которая продолжает импортировать российские энергоносители. Она отметила, что не поддерживает это решение, но признала экономическую логику Будапешта.

«Нужно понимать, что Венгрия находится в другой ситуации. Привезти СПГ (сжиженный природный газ) туда не так просто, потому что у них нет выхода к морю. Все гораздо сложнее», — сказала она.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

При этом Меркель добавила, что не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «троянским конем» России в Европе. «Нет, это вздор. Мы бы не повелись на такое. Я считаю это абсурдом», — заявила она.

Ангела Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с ноября 2005 года по декабрь 2021 года.

