Общество

Сотни туристов оказались в снежной ловушке на Эвересте

2 минуты чтения 15:41 | Обновлено: 15:43

Около тысячи человек оказались заблокированы на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайские СМИ.

Сильнейшая для начала октября метель началась в субботу и резко ухудшила видимость, местами она снизилась до одного метра. По данным «Саньсян душибао», туристы, находившиеся в базовом лагере на высоте около 4900 метров, не могут спуститься из-за обледенелых и занесенных снегом дорог. Многие укрываются в палатках, часть из которых полностью засыпало снегом. Передвижение по маршруту затруднено не только для людей, но и для яков, используемых для транспортировки снаряжения.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

По предварительным подсчетам, в снежной ловушке могли оказаться около тысячи человек. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, однако большинству требуется помощь. Спасательные команды, жители соседних деревень и профессиональные гиды направились к месту происшествия, но из-за сильного ветра, перебоев со связью и глубоко лежащего снега операция осложнена.

По информации портала «Цзиму Синьвэнь», сотни местных жителей и спасателей расчищают проходы на горе, в операции задействована спецтехника. Люди, заблокированные на горе, смогли связаться со спасателями утром 5 октября и сообщили, что часть альпинистов получила переохлаждение и находится в тяжелом состоянии.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Сообщается, что администрация ландшафтного парка Эвереста закрыла территорию 4 октября в 17:50 по местному времени. Продажа билетов приостановлена. Дороги, ведущие к парку, покрыты снегом и льдом и остаются непроходимыми. Власти призвали туристов воздержаться от поездок в регион и следить за официальными объявлениями.

