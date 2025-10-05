Лидирующую на выборах в Чехии партию назвали «новой головной болью» ЕС

Партия миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) лидирует на парламентских выборах в Чехии. Издание Politico считает, что теперь Чехия станет «новой головной болью» Европы.

После подсчета 98% бюллетеней ANO получила около 35% голосов и уверенно обошла правоцентристскую коалицию SPOLU («Вместе») во главе с действующим премьером Петром Фиалой, набравшую примерно 23%. Явка составила 68% — это рекордный показатель с конца 1990-х. Окончательные итоги должны быть объявлены 6 октября, уточняет издание.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС Мир 10 минут чтения

Популист и евроскептик Андрей Бабиш, которого часто называют «чешским Трампом», во время своей предвыборной кампании обещал свернуть инициативу по поставкам боеприпасов Украине, выступал против увеличения оборонных расходов НАТО и критиковал «зеленый курс» Еврокомиссии. Он также заявлял, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

С декабря 2017-го по декабрь 2021 года Бабиш занимал пост премьера. Как пишет Politico, если он вернется к власти, Чехия может стать проблемой для Евросоюза наряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо. Глава МИД страны Ян Липавский выразил опасение, что политика ANO может «отодвинуть Чехию на периферию Европы».

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Сообщается, что в ходе выборов партия Бабиша не получила большинства в 200-местной нижней палате парламента и теперь займется поиском союзников для формирования правительства. Все крупные политические силы заявили, что не будут вступать в коалицию с ANO. Возможными союзниками Бабиша остаются правопопулистское движение «Автомобилисты для себя» и крайне правая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD). Все три политические силы входят в группу Европарламента «Патриоты за Европу», одним из основателей которой является Бабиш.

Politico напоминает, что Бабиш не только занимал премьерский пост, но также участвовал в президентских выборах в 2023 году, однако проиграл генералу Петру Павелу. В отношении политика сейчас идет судебное разбирательство по делу о предполагаемом мошенничестве с европейскими субсидиями на сумму около двух миллионов евро. Сам Бабиш отвергает обвинения и утверждает, что дело имеет политическую подоплеку.