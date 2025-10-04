EN
Названы самые дешевые направления для дальних путешествий зимой

2 минуты чтения 00:31

Издание Post Office составило список мест, путешествие в которые обойдется наименее дорого этой зимой. Рейтинг основан на стоимости в том числе чашки кофе, бутылки воды, солнцезащитного крема и ужина из трех блюд на двоих человек.

Как отмечает TimeOut, при составлении рейтинга не учитывалась стоимость и продолжительность перелета. Издание пишет, что перелеты в выбранные места могут оказаться невыгодными, но на земле путешественников ждут дешевые отели, еда и развлечения.

Самым дешевым направлением этой зимы аналитики признали Хойан во Вьетнаме, где по сравнению с 2023 годом цены снизились примерно на 11%. TimeOut называет этот город одним из самых фотогеничных во всей стране, отмечая его мощеные улицы, реку и ночной рынок. Здесь ужин из трех блюд на двоих, включая бутылку домашнего вина, обойдется в сумму от 40 фунтов стерлингов (менее 4,5 тысяч рублей).

На втором месте находится Кейптаун в Южной Африке, где бокал вина стоит в среднем 2,65 фунта (менее 300 рублей). Третье место занял Бали в Индонезии. Там ужин из трех блюд с вином стоит 35,48 фунтов (около четырех тысяч рублей) — это самый низкий показатель в данном пункте. Как отмечает TimeOut, несмотря на то, что Бали известен своей многолюдностью, там все еще есть малоизвестные уединенные места.

В топ-5 рейтинга также вошли Момбаса в Кении и Токио в Японии. Далее в списке идут Коломбо на Шри-Ланке, Пинанг в Малайзии, Дели в Индии, Пхукет в Таиланде и Сантьяго в Чили. 

Составители списка также отметили, что цены снизились в двух третях стран, которые они изучили. Наибольшее падение цен наблюдалось на Барбадосе — почти 19%. За ним следуют Малайзия и Таиланд. При этом в египетском  Шарм-эль-Шейхе цены выросли на 41,5%, из-за чего город не попал в топ-10.

