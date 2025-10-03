EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне выбрали любимых учителей из книг

2 минуты чтения 20:15 | Обновлено: 20:23

В преддверии Дня учителя сервисы «Литрес», «Ростелеком» и LiveLib провели опрос и выяснили, каких литературных учителей россияне хотели бы видеть своими наставниками в реальной жизни, а также с какими героями-учениками из книг они себя ассоциируют. Об этом со ссылкой на результаты опроса пишет «Газета.Ru».

Согласно опросу, самым популярным литературным наставником стал Альбус Дамблдор — директор школы чародейства и волшебства Хогвартс из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. За него проголосовали 25% участников опроса. Респонденты отметили его мудрость и выдающиеся магические способности.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

На втором месте оказалась учительница из повести Валентина Распутина «Уроки французского» Лидия Михайловна (13% голосов), а третью строчку занял хранитель ключей Хогвартса Рубеус Хагрид — за него проголосовали 12% опрошенных.

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — прокомментировала результаты редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Также стало известно, что среди литературных учеников россияне чаще всего ассоциируют себя с Гермионой Грейнджер из Хогвартса (25%), известной своей тягой к знаниям и высокой успеваемостью. Также популярными стали Тимур из повести «Тимур и его команда» и Холден Колфилд из «Над пропастью во ржи», каждый из которых набрал по 7% голосов.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Ранее Superjob провел опрос и выяснил, что большинство родителей первоклассников в России считают женщину идеальным первым учителем для своего ребенка. Так ответили 39% опрошенных мужчин и 37% женщин.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял