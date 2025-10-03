Россияне выбрали любимых учителей из книг

В преддверии Дня учителя сервисы «Литрес», «Ростелеком» и LiveLib провели опрос и выяснили, каких литературных учителей россияне хотели бы видеть своими наставниками в реальной жизни, а также с какими героями-учениками из книг они себя ассоциируют. Об этом со ссылкой на результаты опроса пишет «Газета.Ru».

Согласно опросу, самым популярным литературным наставником стал Альбус Дамблдор — директор школы чародейства и волшебства Хогвартс из серии книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. За него проголосовали 25% участников опроса. Респонденты отметили его мудрость и выдающиеся магические способности.

На втором месте оказалась учительница из повести Валентина Распутина «Уроки французского» Лидия Михайловна (13% голосов), а третью строчку занял хранитель ключей Хогвартса Рубеус Хагрид — за него проголосовали 12% опрошенных.

«Любопытно, что большинство респондентов в восторге от директора школы чародейства и волшебства Альбуса Дамблдора, — видимо, фокус избирательной памяти, ведь на самом деле он относился к Гарри довольно потребительски, как к одному из крестражей (средств поражения) Волан-де-Морта. Если бы в свое время Дамблдор проявил больше участия к маленькому Тому Реддлу, он мог не вырасти в великого и ужасного темного мага», — прокомментировала результаты редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина.

Также стало известно, что среди литературных учеников россияне чаще всего ассоциируют себя с Гермионой Грейнджер из Хогвартса (25%), известной своей тягой к знаниям и высокой успеваемостью. Также популярными стали Тимур из повести «Тимур и его команда» и Холден Колфилд из «Над пропастью во ржи», каждый из которых набрал по 7% голосов.

Ранее Superjob провел опрос и выяснил, что большинство родителей первоклассников в России считают женщину идеальным первым учителем для своего ребенка. Так ответили 39% опрошенных мужчин и 37% женщин.



