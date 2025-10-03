Врачи рассказали о вреде протеиновых батончиков и коктейлей

Врачи и даже фитнес-эксперты все чаще выражают обеспокоенность ростом потребления протеиновых порошков и батончиков, особенно среди молодых людей. Они указывают на серьезные риски для здоровья. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, популярность белковых добавок стремительно растет благодаря соцсетям. В ходе недавнего опроса выяснилось, что их используют 21% респондентов. А средние траты на «здоровый образ жизни» достигают почти трех тысяч долларов в год.

Чтобы наглядно показать, насколько опасными могут быть продукты, маскирующиеся под здоровые, врач Крис ван Тюллекен и известный фитнес-тренер Джо Уикс создали протеиновый батончик из 96 ингредиентов, часть которых связана с риском рака, инсульта и преждевременной смерти. Они сняли об эксперименте документальный фильм, пишет британское издание.

О чрезмерном увлечении молодых людей протеином говорит и колоректальный хирург из Имперского колледжа Лондона Джеймс Кинрос. По его словам, избыток белка негативно влияет на микробиом кишечника. При переваривании образуются токсичные вещества, повышающие риск воспалений и онкологических заболеваний. «Много мышц еще не означает здоровый кишечник», — поясняет специалист. Он также обращает внимание, что научных данных о долгосрочных последствиях употребления протеиновых порошков и батончиков подростками нет. Исследований пока очень мало, а доказательства низкого качества.

По данным Минздрава Великобритании, взрослым требуется около 0,75 граммов белка на килограмм веса в день, примерно 55 граммов для мужчин и 45 граммов для женщин. Для активных подростков допустимо до 1 г/кг, но свыше 1,5 г/кг считается избыточным. Употребление более 2 г/кг в день в течение долгого времени повышает риск камней в почках, заболеваний печени и кишечника, акне и даже некоторых видов рака, отмечают эксперты.

По словам Кинроса, здоровый рацион должен включать разнообразную пищу, а не концентрироваться на одном нутриенте. В частности, в погоне за белком многие забывают о клетчатке. Так, средний житель Великобритании получает 16 граммов клетчатки в день при норме 30 граммов. Ее дефицит повышает риск диабета, инсульта и сердечно-сосудистых болезней.

Опрошенные The Times эксперты также сходятся во мнении, что растительные белковые порошки (из гороха или сои, например) оказывают меньше негативного влияния на кишечник, чем сывороточные и казеиновые. Однако многие продукты содержат добавки и тяжелые металлы, что делает их небезопасными.