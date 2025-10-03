EN
Общество

TikTok уличили в показе порно детям

2 минуты чтения 08:36

Алгоритмы социальной сети TikTok рекомендуют к просмотру несовершеннолетним пользователям сексуализированный и порнографический контент. Об этом пишет Би-би-си, ссылаясь на исследование, проведенное правозащитной организацией Global Witness.

В конце июля четверо ее сотрудников создали новые аккаунты в TikTok, указав, что им по 13 лет. При этом в процессе регистрации соцсеть не потребовала никаких подтверждений возраста новых пользователей. После этого правозащитники включили опцию «ограниченного режима», которая, как утверждает соцсеть, не позволяет пользователям видеть «взрослые или сложные темы», в том числе сексуализированный контент.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

После этого исследователи, не вводя никаких поисковых запросов, открыли раздел с рекомендованными видео и обнаружили там откровенно сексуализированный контент, в частности, видео, на которых женщины имитировали процесс мастурбации, показывали себя в нижнем белье или демонстрировали обнаженную грудь. В некоторых случаях соцсеть предлагала к просмотру «13-летним» пользователям порнографические видео с пенетрацией.

По словам сотрудницы Global Witness Авы Ли, полученные результаты стали «огромным шоком» для исследователей. «TikTok не просто не ограждает детей от доступа к нежелательному контенту — он предлагает им его сразу же после создания аккаунта», — подчеркнула она.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Как отмечает Би-би-си, это не первое исследование, результаты которого доказывают, что TikTok рекомендует к просмотру сексуализированный и порнографический контент несовершеннолетним пользователям. Ранее об это были проинформированы представители соцсети, которые утверждали, что приняли соответствующие меры.

