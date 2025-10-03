EN
EN
Политика

СМИ рассказали о влиянии теорий заговоров на политику Кремля

18:57

Владимир Путин и его окружение на протяжении многих лет демонстрируют тенденцию верить в безосновательные теории заговоров, пишет The Times. Издание отмечает, что эти теории влияют на политику Кремля.

В качестве одного из примеров The Times приводит утверждение Путина о том, что Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, считала «несправедливым» владение всей Сибирью Россией. При этом издание подчеркивает, что нет никаких свидетельств о том, что Олбрайт когда-либо делала подобные заявления. 

Российские СМИ выяснили, что источником этого утверждения стал «эксперимент по чтению мыслей», который был проведен Федеральной службой охраны (ФСО) в 1999 году. Борис Ратников, генерал-майор в отставке, рассказал тогда, что российские экстрасенсы пристально смотрели на изображение Олбрайт, чтобы «узнать что-то новое».

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

Также The Times пишет о близком к Путину главе российского научно-исследовательского института атомной энергетики имени Курчатова Михаиле Ковальчуке, который заявил на форуме школьных учителей в Москве, что Запад планирует уничтожить большую часть населения Земли с помощью смертельного вируса, оставив лишь малую часть элиты, потребности которой будут обслуживаться роботами.

Помимо этого, Ковальчук считает, что Запад использует идеологию ЛГБТ и чайлдфри для сокращения населения. Издание подчеркивает, что в России запретили «пропаганду ЛГБТ» и продвижение преимуществ бездетности, посчитав их угрозой для будущего страны. Также Кремль недавно запретил несуществующую организацию «Международное движение сатанизма».

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

Отмечается, что в прошлом году Ковальчук поручил российским ученым ускорить исследования средств против старения, включая 3D-биопечать, которая должна позволить ученым «печатать» органы и ткани. Он также курирует государственную программу исследований в области генетики, в которой участвует Мария Воронцова, эндокринолог и старшая дочь Путина, пишет издание.

Кроме того, младший брат Ковальчука Юрий, которого также считают близким к Путину, предположительно провел с ним много времени в период пандемии и изоляции. По словам Михаила Зыгаря, Путин обсуждал с ним пути «восстановления величия России» перед полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

