Общество

Эксперты рассказали о способах избавиться от синдрома самозванца

2 минуты чтения 21:08

Психолог доктор Джессами Хибберд, автор книги «Лекарство от самозванца», рассказала, что у многих ее пациентов был синдром самозванца. The Guardian пишет, ссылаясь на опрос 2021 года, что с этим синдромом сталкивались до 82% людей. Хибберд и другие эксперты поделились советами о том, как от него избавиться.

«Похоже, [синдром] проявляется еще сильнее среди успешных, очень компетентных людей, которые внешне выглядят очень успешными и опытными», — отметила Хибберд. По данным The Guardian, Мишель Обама, Дэвид Боуи и писательница Майя Энджелоу рассказывали об ощущении, будто они не заслужили своего успеха.

По словам Хибберд, люди могут чувствовать себя самозванцами не только на работе, но и в вопросе воспитания детей, отношениях и социальных сетях. Синдром самозванца может привести к тревожности и депрессии, снизить способность к риску и затруднить профессиональное развитие, отмечает The Guardian.

Для борьбы с синдромом самозванца Хибберд посоветовала записывать свои страхи о будущем и отслеживать, что происходит на самом деле. «Когда начинаешь это делать, понимаешь, что худшего не случается, на самом деле все обычно идет хорошо», — заявила психолог и добавила, что такой способ повышает уверенность в себе.

 Бизнес-тренер и психотерапевт Аманда Бренкли порекомендовала приучить себя к тому, что незнание чего-либо или неопределенность — это нормальные явления. По ее словам, люди лучше реагируют на тех, кто задает вопросы и выглядит любознательным, нежели на тех, кто пытается показать себя «всезнающим экспертом».

Далее Хибберд посоветовала фиксировать свои победы, даже если они кажутся совсем незначительными. По ее словам, людям с синдромом самозванца гораздо проще запомнить неудачи, нежели достижения, но такой подход может «уравновесить негативные мысли позитивными».

Лайф-коуч Эш Амбирдж, в свою очередь, порекомендовала записать достижения в формате резюме. «Иногда достаточно просто увидеть свои достижения на бумаге, чтобы перестать чувствовать себя самозванцем и начать чувствовать себя крутым», — рассказала эксперт.

Также собеседники The Guardian посоветовали людям с синдромом самозванца научиться принимать комплименты, а после — делать их самим себе, а также научиться принимать свои неудачи и ошибки, несмотря на то, что это может быть сложно из-за попыток создать идеализированный образ в соцсетях.

