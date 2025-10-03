EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Пиво резко подорожает в России

2 минуты чтения 15:24

Пиво в России подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил «Газете.ру» финансовый эксперт Дмитрий Трепольский. В следующем году, по его словам, темп роста цен на пиво ускорится.

Больше всего на рост цен в 2025 году влияет повышение акциза для напитков крепостью до 8,6% с 26 до 30 рублей, отметил Трепольский. Также на это повлияет подорожание производства, логистики и упаковки.

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

«Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости. На нее давят удорожание импортного сырья (хмель, специальные солода), колебания валют и расходы на доставку и тару (алюминиевая банка, стекло). В результате производители частично переложат издержки на покупателей», — рассказал эксперт.

Темпы удорожания пива к весне 2026 года могут ускориться до 10-20%, считает Трепольский. По его словам, это произойдет из-за очередной индексации акциза, а также подготовки к новому ГОСТу, который вступит в силу в 2027 году. Во время переходного периода пивоваренным компаниям придется вкладывать деньги в модернизацию и корректировку рецептур.

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

В сентябре 2025 года стоимость литра пива в России достигла 196 рублей — нового исторического максимума. По данным Росстата, в прошлом году цены были на уровне 160-165 рублей за литр.

В январе-марте этого года лидером по росту цены в России стало разливное пиво. Согласно исследованию холдинга «Ромир», средний чек на этот вид пива вырос на 65 рублей и достиг 285 рублей. Пиво в стеклянной бутылке стало дороже на 32 рубля, в банке — на 40 рублей, а в пластиковой бутылке — на 39 рублей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял