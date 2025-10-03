Пиво резко подорожает в России

Пиво в России подорожает на 8-12% во второй половине 2025 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил «Газете.ру» финансовый эксперт Дмитрий Трепольский. В следующем году, по его словам, темп роста цен на пиво ускорится.

Больше всего на рост цен в 2025 году влияет повышение акциза для напитков крепостью до 8,6% с 26 до 30 рублей, отметил Трепольский. Также на это повлияет подорожание производства, логистики и упаковки.

«Рост цен формируют не только налоги, но и структура себестоимости. На нее давят удорожание импортного сырья (хмель, специальные солода), колебания валют и расходы на доставку и тару (алюминиевая банка, стекло). В результате производители частично переложат издержки на покупателей», — рассказал эксперт.

Темпы удорожания пива к весне 2026 года могут ускориться до 10-20%, считает Трепольский. По его словам, это произойдет из-за очередной индексации акциза, а также подготовки к новому ГОСТу, который вступит в силу в 2027 году. Во время переходного периода пивоваренным компаниям придется вкладывать деньги в модернизацию и корректировку рецептур.

В сентябре 2025 года стоимость литра пива в России достигла 196 рублей — нового исторического максимума. По данным Росстата, в прошлом году цены были на уровне 160-165 рублей за литр.

В январе-марте этого года лидером по росту цены в России стало разливное пиво. Согласно исследованию холдинга «Ромир», средний чек на этот вид пива вырос на 65 рублей и достиг 285 рублей. Пиво в стеклянной бутылке стало дороже на 32 рубля, в банке — на 40 рублей, а в пластиковой бутылке — на 39 рублей.