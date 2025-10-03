Разработана способная спасти десятки тысяч жизней в сутки диета

Переход на так называемую «диету планетарного здоровья» способен предотвратить до 40 тысяч смертей ежедневно, убеждены ученые. Основные выводы опубликованного в журнале The Lancet доклада приводит The Guardian. Сообщается, что его подготовили 70 экспертов из 35 стран.

Рацион предусматривает преимущественно потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых и цельнозерновых продуктов. Мясо, молочные продукты, животные жиры и сахар остаются, но в ограниченном количестве. Авторы называют рацион гибким, поскольку в зависимости от географии и предпочтений он может включать умеренное количество животной пищи или быть полностью вегетарианским и веганским.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

Как пишет The Guardian, по новой системе предлагается минимум пять порций фруктов и овощей в день, три–четыре порции цельнозерновых, порцию орехов и бобовых ежедневно, молочные продукты — раз в день, яйца — 3–4 раза в неделю, курицу и рыбу — по две порции в неделю, красное мясо — одну порцию в неделю.

Согласно расчетам, «диета планетарного здоровья» способна не только снизить смертность, но и сократить наполовину выбросы парниковых газов. Именно продовольственная индустрия сегодня дает треть глобальных выбросов, а также остается главной причиной уничтожения лесов и дикой природы.

Ученые считают, что жители США и Канады едят красного мяса более чем в семь раз больше нормы, в Европе и Латинской Америке — в пять раз, в Китае — в четыре. В бедных странах, напротив, увеличение доли курицы, молочных продуктов и яиц могло бы улучшить здоровье населения. По их оценкам, сейчас 2,8 миллиарда человек не могут позволить себе здоровый рацион, 1 миллиард страдает от недоедания и еще 1 миллиард — от ожирения. При этом самые обеспеченные 30% населения генерируют более 70% экологического ущерба, связанного с едой.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Авторы предлагают сделать полезные продукты дешевле за счет изменения налогов. Они также предлагают ограничить рекламу нездоровой пищи, ввести предупреждающую маркировку и перенаправить сельскохозяйственные субсидии на устойчивое производство.

Перевод планеты на новую систему питания, по оценкам специалистов, обойдется в 200-500 миллиардов в год. Однако, учитывая снижение заболеваемости и ущерба экологии, экономия для общества достигнет 5 триллионов, говорится в докладе.