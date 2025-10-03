Психолог рассказала об оптимальном подходе в воспитании детей

Профессор психологии Жан М. Твендж в статье для CNBC Make It проанализировала популярные стили воспитания детей и выделила один, который, по ее словам, помогает сформироваться здоровой, устойчивой и способной к самостоятельной жизни личности.

Традиционно в психологии выделяют четыре типа родительства, поясняет специалист. Невовлеченный стиль означает, что родители ограничиваются удовлетворением базовых потребностей ребенка, но не устанавливают правил и не оказывают эмоциональной поддержки. Потворствующий стиль строится на заботе без структуры: родители проявляют тепло, но практически не задают границ. Авторитарный стиль характеризуется жесткими правилами и наказаниями при отсутствии внимания к чувствам ребенка. Авторитетный стиль, напротив, сочетает требования и эмоциональную вовлеченность: правила устанавливаются и объясняются, а не навязываются.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше Экономика 6 минут чтения

По словам Твендж, именно последний вариант десятилетиями демонстрирует лучшие результаты. Дети в таких семьях чаще вырастают психологически устойчивыми, умеют соблюдать правила и понимать их смысл.

Психолог разбирает применение авторитетного стиля на примере допуска детей к технологиям. Такой подход, по ее словам, предполагает четкие и понятные правила: отсутствие смартфонов ночью в спальне, запрет на социальные сети до определенного возраста и ограничение экранного времени. При этом особенно важной частью остается объяснение причин таких решений. Твендж подчеркивает, что границы должны восприниматься детьми как защита, а не как наказание.

Исследования показывают, что дети, выросшие в семьях без правил, часто делают нездоровый выбор и с трудом справляются с ограничениями, с которыми сталкиваются во взрослой жизни. А те, кто воспитывался в жестких условиях без тепла, склонны вести себя ответственно только под контролем. Наиболее сбалансированные результаты демонстрируют именно дети «авторитетных» родителей, заключает специалист.

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Твендж также подчеркивает, что родительство не является партнерством на равных: «Мы должны быть для детей родителями, а не друзьями». Цель воспитания, по ее словам, — не кратковременное удовлетворение, а подготовка самостоятельных взрослых, способных справляться с жизнью без постоянного контроля.