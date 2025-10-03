EN
Общество

Психолог рассказала об оптимальном подходе в воспитании детей

2 минуты чтения 18:36 | Обновлено: 18:37

Профессор психологии Жан М. Твендж в статье для CNBC Make It проанализировала популярные стили воспитания детей и выделила один, который, по ее словам, помогает сформироваться здоровой, устойчивой и способной к самостоятельной жизни личности. 

Традиционно в психологии выделяют четыре типа родительства, поясняет специалист. Невовлеченный стиль означает, что родители ограничиваются удовлетворением базовых потребностей ребенка, но не устанавливают правил и не оказывают эмоциональной поддержки. Потворствующий стиль строится на заботе без структуры: родители проявляют тепло, но практически не задают границ. Авторитарный стиль характеризуется жесткими правилами и наказаниями при отсутствии внимания к чувствам ребенка. Авторитетный стиль, напротив, сочетает требования и эмоциональную вовлеченность: правила устанавливаются и объясняются, а не навязываются.

По словам Твендж, именно последний вариант десятилетиями демонстрирует лучшие результаты. Дети в таких семьях чаще вырастают психологически устойчивыми, умеют соблюдать правила и понимать их смысл.

Психолог разбирает применение авторитетного стиля на примере допуска детей к технологиям. Такой подход, по ее словам, предполагает четкие и понятные правила: отсутствие смартфонов ночью в спальне, запрет на социальные сети до определенного возраста и ограничение экранного времени. При этом особенно важной частью остается объяснение причин таких решений. Твендж подчеркивает, что границы должны восприниматься детьми как защита, а не как наказание.

Исследования показывают, что дети, выросшие в семьях без правил, часто делают нездоровый выбор и с трудом справляются с ограничениями, с которыми сталкиваются во взрослой жизни. А те, кто воспитывался в жестких условиях без тепла, склонны вести себя ответственно только под контролем. Наиболее сбалансированные результаты демонстрируют именно дети «авторитетных» родителей, заключает специалист.

Твендж также подчеркивает, что родительство не является партнерством на равных: «Мы должны быть для детей родителями, а не друзьями». Цель воспитания, по ее словам, — не кратковременное удовлетворение, а подготовка самостоятельных взрослых, способных справляться с жизнью без постоянного контроля.

