EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Новый налог может появиться в России

2 минуты чтения 14:30

Министерство финансов предложило ввести налог на добавленную стоимость на зарубежные онлайн-заказы. Ранее они не облагались НДС. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс появился на профильном федеральном портале.

Согласно документу, с 1 января 2027 года налог на зарубежные покупки начнут взимать по ставке 5%. Затем ставку планируется ежегодно увеличивать на 5 процентных пунктов, доведя до 20% к 2030 году.

Налоговыми агентами при этом станут российские и иностранные маркетплейсы, торгующие на территории России. Декларации они будут подавать в электронной форме, а Федеральная налоговая служба получит доступ к информации о заказах от таможни, говорится в проекте.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Сейчас при заказах из-за рубежа НДС не уплачивается. По мнению властей, это делает трансграничные покупки более привлекательными по сравнению с товарами из российской розницы, хотя сроки доставки более длиннее. Такую ситуацию в Минфине считают несправедливой. Так, замминистра финансов Алексей Сазанов еще летом на Петербургском экономическом форуме заявил, что компании, которые платят налоги и таможенные платежи в полном объеме, проигрывают тем, для кого подобных правил не установлено.

Однако, как отмечает «Право.ru», ранее предполагалось, что налог коснется только посылок стоимостью до 200 евро, составляющих большинство отправлений. В итоговой версии проекта действие НДС распространили на все покупки, включая более дорогие.

По информации издания, в пояснительной записке к законопроекту пока не указано, сколько новые меры могут принести бюджету. Однако эксперты полагают, что инициатива может быть связана не только с доходами, но и с поддержкой российских ритейлеров, которые традиционно жалуются на конкуренцию со стороны маркетплейсов и трансграничной торговли.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял