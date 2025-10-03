Новый налог может появиться в России

Министерство финансов предложило ввести налог на добавленную стоимость на зарубежные онлайн-заказы. Ранее они не облагались НДС. Соответствующий проект поправок в Налоговый кодекс появился на профильном федеральном портале.

Согласно документу, с 1 января 2027 года налог на зарубежные покупки начнут взимать по ставке 5%. Затем ставку планируется ежегодно увеличивать на 5 процентных пунктов, доведя до 20% к 2030 году.

Налоговыми агентами при этом станут российские и иностранные маркетплейсы, торгующие на территории России. Декларации они будут подавать в электронной форме, а Федеральная налоговая служба получит доступ к информации о заказах от таможни, говорится в проекте.

Сейчас при заказах из-за рубежа НДС не уплачивается. По мнению властей, это делает трансграничные покупки более привлекательными по сравнению с товарами из российской розницы, хотя сроки доставки более длиннее. Такую ситуацию в Минфине считают несправедливой. Так, замминистра финансов Алексей Сазанов еще летом на Петербургском экономическом форуме заявил, что компании, которые платят налоги и таможенные платежи в полном объеме, проигрывают тем, для кого подобных правил не установлено.

Однако, как отмечает «Право.ru», ранее предполагалось, что налог коснется только посылок стоимостью до 200 евро, составляющих большинство отправлений. В итоговой версии проекта действие НДС распространили на все покупки, включая более дорогие.

По информации издания, в пояснительной записке к законопроекту пока не указано, сколько новые меры могут принести бюджету. Однако эксперты полагают, что инициатива может быть связана не только с доходами, но и с поддержкой российских ритейлеров, которые традиционно жалуются на конкуренцию со стороны маркетплейсов и трансграничной торговли.