СМИ: ЕС планирует передать связанные с российским олигархом миллиарды евро Райффайзенбанку

Евросоюз планирует снять санкции с активов, связанных с близким к Владимиру Путину олигархом Олегом Дерипаской. Их могут передать Raiffeisen Bank International, сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники.

Журналисты отмечают, что ЕС рассматривает разморозку акций австрийской строительной компании Strabag, которая ранее частично принадлежала Дерипаске. Их стоимость оценивается в два миллиарда евро — так в ЕС планируют компенсировать Raiffeisen убытки от проигранного в России суда. По его итогам банк должен был выплатить связанной с Дерипаской компании примерно такую же сумму.

В январе 2025 года ранее контролируемая олигархом «Распериа» отсудила в арбитражном суде Калининградской области у Райффайзенбанка, Strabag и восьми иностранных акционеров 195 миллиардов рублей (почти 1,89 миллиарда евро по курсу на день удовлетворения иска), отмечали «Ведомости». Financial Times пишет о сумме в два миллиарда евро, Forbes — о 2,044 миллиарда евро.

Претензии компании были связаны со срывом сделки по продаже акций Strabag австрийской группе Raiffeisen Bank International через российское отделение банка — Райффайзенбанк должен был купить 24,1% замороженных акций у «Распериа» и заплатить за них полтора миллиарда евро, о сделке объявили в декабре 2023 года. В апреле 2024 года Дерипаска передал активы «Распериа» в пользу компании «Илиадис», но уже в следующем месяце Raiffeisen отказался от покупки.

Суд, обязав Райффайзенбанк выплатить компенсацию, постановил также передать акции Strabag на эту же сумму в пользу Райффайзенбанка. Как отмечает Financial Times, предложение по передаче активов вызывает опасения у европейских чиновников — они считают, что такая практика узаконит обход санкций ЕС со стороны российских олигархов и укрепит влияние находящихся в России судов.

Журналисты пишут, что снятие санкций с акций Strabag и последующая их передача Raiffeisen фактически станет исполнением решения российского суда, что станет «удобным прецедентом для российских компаний». Ожидается, что против этого предложения выступят несколько послов стран ЕС.