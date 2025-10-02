Предстоящая зима будет холоднее прошлой

Предстоящая зима на большей части страны окажется значительно холоднее прошлой. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в Гидрометцентре.

«Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году. На большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — говорится в вероятностном прогнозе температуры в России на отопительный период в 2025-2026 годах.

Кроме того, ниже, чем в ноябре 2024 года средняя месячная температура воздуха ожидается на севере Центрального и Приволжского федеральных округов, в Северо-Западном федеральном округе, а также на севере Уральского федерального округа и в северных и центральных районах Сибирского федерального округа.

Февраль принесет холод, который будет заметнее всего в Красноярском крае и на западе Якутии. В то же время март обещает более мягкую погоду — на большей части территории России температура окажется выше нормы, а в ряде регионов приблизится к климатическому стандарту.

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, 2 октября в Москве будет 12–14 градусов тепла, в московской области температура воздуха будет чуть ниже 9–14 градусов тепла. Синоптики также обещают жителям этих регионов облачную погоду с прояснениями.

На следующий день, 3 октября, в температура в столице начнет опускаться. По прогнозу, воздух в городе днем прогреется лишь до 11–13 градусов по Цельсию, а в Подмосковье останется на том же уровне — 9–14 градусов тепла.