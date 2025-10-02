EN
«Ожидаемая всем миром» речь Путина оказалась простым набором его старых тезисов

2 минуты чтения 19:53 | Обновлено: 20:03

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал предстоящее выступление как очень содержательное, которое впоследствии будут «обсуждать и анализировать».

«Без преувеличения этого выступления ждут во всем мире», — заявил Песков. 

В четверг на «Валдае» Путин рассказал, что Россия дважды предлагала рассмотреть ее вступление в НАТО — в 1954 году при Никите Хрущеве и в 2000-м, когда он сам обсуждал эту тему с президентом США Биллом Клинтоном. «Сначала он сказал, что это возможно, но потом, посоветовавшись со своими, заявил, что это нереально», — напомнил Путин. В обоих случаях, подчеркнул он, Москва получила отказ «с порога».

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Путин назвал «чушью и мантрой» заявления западных политиков о том, что Россия якобы готовится напасть на НАТО. При этом подчеркнул, что Москва внимательно следит за милитаризацией Европы. В частности, упомянул заявления в Германии о том, что бундесвер должен стать самой мощной армией континента. «Мы внимательно это слушаем, смотрим, чего уж там, что имеется в виду», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия не проявит «слабость и нерешительность». «Не нужно провоцировать. Не было случая, чтобы это не заканчивалось плохо для самого провокатора. Исключений тут не будет», — заявил он.

Украину Путин назвал лишь картой в «гораздо более масштабной игре» стран Запада, целью которой является расширение контроля и «заработок на войне». «Вот и влезли к нам на порог с НАТОвской инфраструктурой», — отметил он.

По словам Путина, основная ответственность за то, что конфликт до сих пор не прекращен, лежит на Европе, которая «постоянно эскалирует ситуацию».

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

О США Путин высказался заметно более комплиментарно. Он заявил, что если бы Дональд Трамп оставался у власти в США, конфликта на Украине удалось бы избежать. Он также отметил, что у Москвы и Вашингтона есть серьезные разногласия, однако это «нормально для крупных держав». «Какими бы ни были противоречия, если относиться друг к другу с уважением, то даже самый жесткий торг приведет к поиску взаимоприемлемых решений», — подытожил политик.

Он вновь высказался о санкциях. Назвал Россию «абсолютным рекордсменом» по количеству введенных против нее ограничений. Однако, по его словам, попытки изоляции провалились: «Россия показала высочайшую степень устойчивости, и мы испытываем по этому поводу законную гордость». Путин добавил, что политика запретов неэффективна, потому что «все это уже проходили в Советском Союзе».

По его словам, попытки Запада «разложить российское общество изнутри» тоже не увенчались успехом. И подтверждением тому могут служить молодые девушки, которые возрождают традиции: ходят в русских нарядах и кокошниках.

Всех своих оппонентов Путин призвал к диалогу, подчеркнув, что в нынешнем многополярном мире гармония и баланс могут быть достигнуты только путем совместной работы, к которой Россия готова.

