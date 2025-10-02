Путин рассказал о завтраке в пижамах с премьером Великобритании

Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме в Сочи рассказал, что однажды был в гостях у бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Блэр возглавлял британское правительство с 1997 по 2007 год.

«Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома. Мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее. Да-да-да», — рассказал Путин. Когда ведущий международного дискуссионного клуба уточнил, понравился ли ему кофе, Путин ответил: «Да, вполне».

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

Во время правления Тони Блэра Путин посещал Великобританию четыре раза. Он не уточнил, когда именно останавливался у британского премьера дома.

Путин рассказал о завтраке с Блэром, отвечая на вопрос иранского журналиста о плане Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа. Путин заявил, что Россия «в целом готова поддержать» предложения Трампа, если они приведут к созданию палестинского государства рядом с Израилем. Такой сценарий он назвал «окончательным решением палестино-израильского конфликта».

В этом городе живет один человек Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год Мир 11 минут чтения

Трамп предложил создать переходное правительство Газы «Совет мира», в которое войдут мировые лидеры, включая Блэра. Возглавить временный орган Трамп собирается сам.

Путин назвал Блэра «человеком со своими взглядами, но опытным политиком». Он считает, что бывший британский премьер «может сыграть какую-то положительную роль», если его деятельность «будет направлена в мирное русло». При этом Путин заявил, что, по его мнению, лучшим вариантом была бы передача сектора Газа под управление главы Палестины Махмуда Аббаса.