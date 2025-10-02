Семья с ребенком пропала в лесу под Красноярском

В Партизанском районе Красноярском крае местные спасатели, силовики и волонтеры ведут поиски семьи из трех человек, которая пропала, отправившись в поход. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале регионального управления МВД.

«Мужчина и женщина 1961 и 1977 г.р. их дочь 2020 г.р. 28 сентября направились в туристический поход по маршруту в направлении горы Буратинка. Найден автомобиль семейной пары, который они оставили в поселке Кутурчин», — говорится в нем.

В ведомстве также отметили, что нашли очевидцев, по словам которых, семья туристов с большими рюкзаками ушла в направлении горы Буратинка. При этом там добавили, что, по имеющимся данным, взрослые имели опыт подобных походов в прошлом.

В полиции также сообщили, что в поисках пропавших туристов задействованы более 70 человек, а координацией поисковых групп занимаются в том числе оперативники Управления уголовного розыска краевой полиции. Кроме того, к поискам привлечены квадроциклы, беспилотники и вертолеты.

В свою очередь, представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» уточнили в интервью РБК, что пропавшими является семья Ирины и Сергея Усольцевых, которые отправились в поход вместе со своей пятилетней дочерью Ариной.

Волонтеры также подчеркнули, что для поисков пропавших остро необходима колесная техника, способная передвигаться по пересеченной местности, такая как внедорожники и квадроциклы, а также добровольцы, имеющие опыт походов в тайге и соответствующую экипировку. Также есть потребность в топливе, воде и питании для участвующих в поисках волонтеров.