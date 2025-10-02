EN
Экономика

Продажи смартфонов рухнули в России

2 минуты чтения 12:18 | Обновлено: 12:47

В июле-сентябре 2025 года продажи смартфонов в России резко упали. Их купили на 20% меньше, чем год назад, а общая выручка сократилась почти на четверть. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МТС. По информации компании, за три месяца было продано 6,2 миллиона устройств на 140 миллиардов рублей. Средний чек при этом снизился до 22,5 тысячи рублей против 23,6 тысячи годом ранее.

В МТС отмечают, что фокус смещается в сторону более доступных моделей, а интерес к китайским брендам продолжает расти. По числу проданных устройств лидером стал бренд Xiaomi с долей 21%, далее за ним следуют Realme и Tecno — по 13%. В денежном выражении на первом месте традиционно компания Apple (24%), за ней Samsung (23%) и Xiaomi (14%).

Похожие данные приводят и другие ритейлеры. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» изданию сообщили, что падение составило около 20% в штуках и на четверть в деньгах. Там объясняют такую динамику охлаждением потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам, сокращением объемов банковского кредитования и ростом спроса на более бюджетные гаджеты.

Эксперты называют нынешнее падение рынка одним из крупнейших за последние годы. Ситуация хуже была лишь во втором квартале 2022 года, когда на фоне вторжения России в Украину международные компании уходили из страны, а экономика переживала сильные потрясения. По словам аналитиков, спрос сместился из премиального сегмента в средний и низкий. Если раньше покупатели выбирали смартфоны за 100 тысяч рублей, то теперь чаще берут устройства примерно за 50 тысяч, отмечается в статье.

Некоторые участники рынка отмечают рост интереса к самым бюджетным моделям стоимостью до 10 тысяч рублей, однако аналитики считают его незначительным. При этом в низком ценовом сегменте падение спроса все же менее заметно, чем в целом по рынку, говорят эксперты.

По оценкам ритейлеров, падение продаж смартфонов отражает более широкий экономический тренд — сокращение спроса на товары длительного пользования. До конца года рынок, по прогнозам, сохранит отрицательную динамику. Некоторый рост возможен только в предновогодний период, когда традиционно повышается интерес к гаджетам.

