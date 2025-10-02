EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Назван единственный «пожизненный» симптом коронавируса

2 минуты чтения 14:26

Исследование Национального института здравоохранения США показало, что 80% переболевших коронавирусом испытывают проблемы с определением запахов через два года после болезни. Ученые утверждают, что на восстановление обоняния может потребоваться много времени, при этом оно может не вернуться вовсе, сообщает The Independent.

Как пишет издание, у четверти из тех, кто заметил изменения в восприятии запахов после коронавируса, обоняние серьезно ухудшилось или пропало совсем. «Хотя пациенты могут не заметить этого сразу, притупление обоняния может оказать глубокое влияние на их психическое и физическое благополучие», — рассказала Леора Хорвиц, соавтор исследования. 

В этом городе живет один человек
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
Мир11 минут чтения

По ее словам, потеря обоняния может создавать риски в повседневной жизни и негативно влиять на питание. Например, человек может не почувствовать утечку газа или запах испорченной еды. Хорвиц добавила, что потеря обоняния из-за COVID-19 является специфическим следствием заражения вирусом, который вызывает воспаление в обонятельной системе.

Как пишет The Independent, в ходе исследования эксперты проанализированы данные тысяч американцев, ранее перенесших COVID-19, а также тех, кто им не болел. Участникам эксперимента предлагали определить 40 различных запахов. Отмечается, что 60% тех, кто не болел коронавирусом, плохо справились с тестированием, но ученые заявили, что это может быть связано с возрастными изменениями обоняния, а также с тем, что люди могли не заметить, как переболели коронавирусом.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Сейчас эксперты ищут способы восстановить обоняние у пациентов, перенесших COVID. В исследовании говорится, что к таким методам могут относиться прием добавок с витамином А или «тренировка обоняния для перенастройки реакции мозга на запахи». В то же время Хорвиц допустила, что некоторые пациенты никогда не смогут восстановить обоняние.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Экономика
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
00:01 1 октября
Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03 30 сентября
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял