Назван единственный «пожизненный» симптом коронавируса

Исследование Национального института здравоохранения США показало, что 80% переболевших коронавирусом испытывают проблемы с определением запахов через два года после болезни. Ученые утверждают, что на восстановление обоняния может потребоваться много времени, при этом оно может не вернуться вовсе, сообщает The Independent.

Как пишет издание, у четверти из тех, кто заметил изменения в восприятии запахов после коронавируса, обоняние серьезно ухудшилось или пропало совсем. «Хотя пациенты могут не заметить этого сразу, притупление обоняния может оказать глубокое влияние на их психическое и физическое благополучие», — рассказала Леора Хорвиц, соавтор исследования.

По ее словам, потеря обоняния может создавать риски в повседневной жизни и негативно влиять на питание. Например, человек может не почувствовать утечку газа или запах испорченной еды. Хорвиц добавила, что потеря обоняния из-за COVID-19 является специфическим следствием заражения вирусом, который вызывает воспаление в обонятельной системе.

Как пишет The Independent, в ходе исследования эксперты проанализированы данные тысяч американцев, ранее перенесших COVID-19, а также тех, кто им не болел. Участникам эксперимента предлагали определить 40 различных запахов. Отмечается, что 60% тех, кто не болел коронавирусом, плохо справились с тестированием, но ученые заявили, что это может быть связано с возрастными изменениями обоняния, а также с тем, что люди могли не заметить, как переболели коронавирусом.

Сейчас эксперты ищут способы восстановить обоняние у пациентов, перенесших COVID. В исследовании говорится, что к таким методам могут относиться прием добавок с витамином А или «тренировка обоняния для перенастройки реакции мозга на запахи». В то же время Хорвиц допустила, что некоторые пациенты никогда не смогут восстановить обоняние.