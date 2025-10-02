Названы сроки появления беспилотных авто на дорогах России

До конца 2025 года в правительство будет внесен разработанный министерством транспорта законопроект, регулирующий использование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом, как передает ТАСС, рассказал министр транспорта Андрей Никитин, выступая на форуме «Цифровая транспортация 2025».

«Законопроект находится в стадии разработки. Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство», — сказал он.

В Минтрансе также назвали сроки появления беспилотных авто на российских дорогах. «План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — сообщили в ведомстве.

Тест беспилотных грузовых автомобилей на дороге общего пользования прошел 9 апреля. Тогда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области тестовый заезд провели четыре таких грузовика — два производства завода «КАМАЗ» и два компании Navio.

При этом с 2023 года испытания беспилотных грузовых автомобилей проводились на трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. В свою очередь, компания «Яндекс» продолжает испытания собственных автомобилей с автопилотом. Так, в некоторых районах Москвы уже несколько лет работают беспилотные такси от этой компании.

В свою очередь, замминистра транспорта Алексей Шило в августе отмечал, что для регулирования использования беспилотного транспорта в России необходимо, кроме разработки закона о беспилотных автомобилям, переработать еще около 20 нормативно-правовых актов, в том числе правила дорожного движения.