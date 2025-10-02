Министр упал в обморок во время напряженного заседания

Во время заседания правительства Германии министр транспорта Патрик Шнидер потерял сознание и был госпитализирован. Позже его состояние признали стабильным, а причиной случившегося назвали перегрев. Однако этот инцидент уже стал символом трудностей, с которыми сталкивается канцлер Фридрих Мерц в попытке удержать коалицию и продвинуть свои реформы, пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, Мерц собрал министров на выездном двухдневном заседании в гостевой резиденции германского МИД на вилле «Борзиг». Возглавивший правительство пять месяцев назад канцлер планировал добиться согласия министров по ключевым вопросам — от климатической политики и санкций против Израиля до сокращения социальной поддержки. Он хотел представить на саммите ЕС в Копенгагене 2 октября конкретный план действий, но в итоге остался без него, потому что согласия достичь так и не удалось.

По информации СМИ, атмосфера на встрече была очень напряженной. Вместо традиционного барбекю министры ужинали за официальным столом, почти не притрагиваясь к алкоголю, а дискуссии на следующий день начались уже в 7:30 утра. Ключевые разногласия разрешить не удалось. В частности, Мерц выступает против планируемого запрета двигателей внутреннего сгорания к 2035 году, тогда как его заместитель, министр финансов Ларс Клингбайль, поддерживает эту меру. Вопрос о торговых льготах для Израиля также отложили, несмотря на обещания канцлера решить его до саммита в Копенгагене.

Единственным итогом встречи, по данным Bloomberg, стало одобрение программы модернизации, которая, по оценкам, позволит сэкономить до 16 миллиардов евро на административных расходах. Все остальное перенесли на неопределенный срок.

Мерц, как пишут журналисты, пытался представить итоги встречи в положительном свете и сказал, что в коалиции все работает «очень, очень хорошо». Но эксперты считают, что его позиции сейчас заметно ослабли. Экономика Германии едва растет, а в опросах крайне правая «Альтернатива для Германии» (AfD) уже опережает блок ХДС/ХСС на три пункта и уходит вперед от СДПГ на 14, говорится в публикации Bloomberg.