Названы недопустимые в работе фразы

Эксперт по коммуникациям, бывшая чемпионка мира по дебатам Кейт Мейсон назвала фразы, которые, по ее мнению, никогда не следует произносить на работе. Она утверждает, что такие выражения подрывают значимость сказанного и занижают профессиональный авторитет того, кто их произносит. Эти выводы представлены в недавно вышедшей книге Мейсон «Powerfully Likeable: A Woman’s Guide to Effective Communication» («Сила в симпатии: руководство для женщин по эффективной коммуникации»), пишет CNBC.

Мейсон проработала десять лет в сфере коммуникаций в Google и YouTube, прежде чем основать собственную фирму стратегических коммуникаций Hedgehog + Fox и стать исполнительным коучем. В процессе работы она заметила повторяющийся шаблон, который назвала «синдромом навязывания».

По ее словам, многие профессионалы — особенно женщины — слишком остро переживают, что могут показаться навязчивыми или «доставлять неудобства» на работе. В результате они часто отмалчиваются и принижают свои достижения. Такие «самоуничижительные привычки» незаметно подрывают как качество работы сотрудников, так и их профессиональный авторитет, считает эксперт.

Одна из таких фраз, которую приводит в пример Мейсон, звучит так: «Это займет всего секунду». Эксперт считает, что работники, которые используют эту фразу, как правило, руководствуются «очень добрым, эмоционально чутким побуждением» — проявить уважение к чужому времени. Но на деле такая фраза может дать противоположный эффект.

«Во-первых, вы создаете у собеседника ожидание, что разговор действительно будет очень коротким. Но буквально ничего не длится одну секунду. Через пару минут человек уже начинает раздражаться», — рассказывает Мейсон.

Вместо этого Мейсон предлагает более уверенную формулировку, например: «На следующей неделе я планирую выделить для нас один час. Мне важно обсудить пункты А, B и C. Сообщи, пожалуйста, подойдет ли тебе это время?».

Такой подход, по ее словам, сразу создает другое впечатление: «человек пришел с чем-то содержательным и важным, достойным того, чтобы оба собеседника уделили этому время».

Вторая фраза, от которой Мейсон советует отказаться, — это «Если не получится, ничего страшного». По ее словам, такая формулировка как-будто смягчает просьбу, но на самом деле снижает ее важность и придает обращению неуверенный вид. Мейсон отмечает: услышав эту фразу, собеседник может поставить задачу в конец списка приоритетов, а это по итогу осложнит выполнение важных дел.

В книге эксперт также ссылается на исследование 1970-х годов, согласно которому люди охотнее выполняют просьбы, если знают и понимают их причину. «Когда есть контекст, люди обычно охотно помогают», — утверждает Мейсон.

Третья фраза, которую Мейсон рекомендует исключить из делового общения, — это «Я не эксперт, но…». По ее словам, такое начало снижает уверенность говорящего и подрывает его авторитет, создавая впечатление неуверенности и сомнений в собственной компетенции.

Вместо того, чтобы преуменьшать собственную ценность, Мейсон предлагает «опираться на те уникальные качества, которые человек привносит в команду».