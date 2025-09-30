EN
Общество

Названы недопустимые в работе фразы

2 минуты чтения 14:19

Эксперт по коммуникациям, бывшая чемпионка мира по дебатам Кейт Мейсон назвала фразы, которые, по ее мнению, никогда не следует произносить на работе. Она утверждает, что такие выражения подрывают значимость сказанного и занижают профессиональный авторитет того, кто их произносит. Эти выводы представлены в недавно вышедшей книге Мейсон «Powerfully Likeable: A Woman’s Guide to Effective Communication» («Сила в симпатии: руководство для женщин по эффективной коммуникации»), пишет CNBC.

Мейсон проработала десять лет в сфере коммуникаций в Google и YouTube, прежде чем основать собственную фирму стратегических коммуникаций Hedgehog + Fox и стать исполнительным коучем. В процессе работы она заметила повторяющийся шаблон, который назвала «синдромом навязывания». 

По ее словам, многие профессионалы — особенно женщины — слишком остро переживают, что могут показаться навязчивыми или «доставлять неудобства» на работе. В результате они часто отмалчиваются и принижают свои достижения. Такие «самоуничижительные привычки» незаметно подрывают как качество работы сотрудников, так и их профессиональный авторитет, считает эксперт.

Одна из таких фраз, которую приводит в пример Мейсон, звучит так: «Это займет всего секунду». Эксперт считает, что работники, которые используют эту фразу, как правило, руководствуются «очень добрым, эмоционально чутким побуждением» — проявить уважение к чужому времени. Но на деле такая фраза может дать противоположный эффект.

«Во-первых, вы создаете у собеседника ожидание, что разговор действительно будет очень коротким. Но буквально ничего не длится одну секунду. Через пару минут человек уже начинает раздражаться», — рассказывает Мейсон.

Вместо этого Мейсон предлагает более уверенную формулировку, например: «На следующей неделе я планирую выделить для нас один час. Мне важно обсудить пункты А, B и C. Сообщи, пожалуйста, подойдет ли тебе это время?».

Такой подход, по ее словам, сразу создает другое впечатление: «человек пришел с чем-то содержательным и важным, достойным того, чтобы оба собеседника уделили этому время».

Вторая фраза, от которой Мейсон советует отказаться, — это «Если не получится, ничего страшного». По ее словам, такая формулировка как-будто смягчает просьбу, но на самом деле снижает ее важность и придает обращению неуверенный вид. Мейсон отмечает: услышав эту фразу, собеседник может поставить задачу в конец списка приоритетов, а это по итогу осложнит выполнение важных дел.

В книге эксперт также ссылается на исследование 1970-х годов, согласно которому люди охотнее выполняют просьбы, если знают и понимают их причину. «Когда есть контекст, люди обычно охотно помогают», — утверждает Мейсон.

Третья фраза, которую Мейсон рекомендует исключить из делового общения, — это «Я не эксперт, но…». По ее словам, такое начало снижает уверенность говорящего и подрывает его авторитет, создавая впечатление неуверенности и сомнений в собственной компетенции.

Вместо того, чтобы преуменьшать собственную ценность, Мейсон предлагает «опираться на те уникальные качества, которые человек привносит в команду».

