СМИ рассказали о «медленном упадке» российской нефти

После более чем трех с половиной лет войны в Украине добыча нефти в России, которая обеспечивала воюющую страну, начала постепенно сокращаться. The Wall Street Journal связывает это с последствиями войны и западными санкциями и отмечает, что, согласно прогнозам, в ближайшие пять лет добыча нефти в России сократится минимум на 10%, что поставит под угрозу военную экономику Кремля.

Как пишет издание, после начала войны российские Москва поддерживала относительно стабильные объемы добычи и экспорта нефти, сосредоточившись в основном на поддержании уже известных месторождений, нежели на разведке новых. Сейчас до трети доходов российского бюджета поступают за счет энергетического сектора. Вместе с сокращением добычи нефти сократятся и финансовые поступления в казну, отмечает WSJ.

Чтобы поддержать объемы нефтедобычи, крупные российские компании рассчитывали разрабатывать новые месторождения, но в этом им помешали санкции, введенные из-за войны в Украине: они ограничили доступ к необходимым технологиям и специализированному оборудованию. Помимо этого, российское правительство подняло налоги для нефтяных компаний ради дополнительных финансовых поступлений, которые перенаправлялись на нужды военных. Также в отрасли проявился дефицит кадров из-за ухода на фронт одних сотрудников и отъезда за границу других. Из-за этого в энергетическом секторе образовался дефицит квалифицированных работников.

WSJ отмечает, что президент США Дональд Трамп в последнее время усилил давление на Россию, но даже быстрое прекращение войны и снятие санкций не решит всех проблем, пишет издание.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

«Добыча нефти из недр становится все сложнее и дороже, но из-за ухудшения ресурсной базы приходится с каждым годом работать все быстрее, чтобы просто оставаться на прежнем уровне. По сути, это долгое и медленное прощание с российской нефтью», — считает Мэтью Сейджерс, эксперт по России в S&P Global Commodity Insights.

По данным Министерства энергетики России, доля запасов нефти в стране, относящихся к категории трудноизвлекаемых, к 2030 году вырастет с 59% до 80%, что приведет к увеличению затрат на добычу. По данным WSJ, наиболее богатые нефтяные месторождения России сосредоточены в Западной Сибири и на Урале, но даже там запасы нефти быстро истощаются.