Эксперт объяснила любовь зумеров к субтитрам

Внештатный автор газеты The Guardian Изабель Брукс написала колонку, в которой рассказала об использовании зумерами субтитров при просмотре видео и телевизора и о том, почему такой способ просмотра становится все более популярным.

Брукс ссылается на опрос 2021 года, согласно которому 80% людей в возрасте от 18 до 25 лет пользуются субтитрами постоянно или время от времени, а также на новый опрос, проведенный стриминговым сервисом U, который показал, что 87% молодых британцев стали использовать субтитры чаще, чем раньше. При этом среди бумеров субтитры используют менее четверти респондентов, несмотря на то, что это поколение чаще сталкивается с проблемами со слухом.

Автор материала утверждает, что такая тенденция обусловлена не только неустойчивой концентрацией внимания, пассивностью и ленью, свойственной зумерам, но и тем, что просмотр видео с субтитрами позволяет быстрее воспринимать и обрабатывать информацию.

«Новый статус-кво “включенных субтитров” среди молодежи отражает как смену ценностей, так и культурную обусловленность в результате все более глубокого влияния крупных технологий на наши развлечения», — пишет Брукс.

По ее словам, что 80% зумеров и миллениалов во время просмотра видео на компьютере или телевизоре параллельно смотрят в экран телефона. В этом случае субтитры позволяют быстро понять, что сказал персонаж, переключиться на сообщения в своих соцсетях и после снова обратить внимание на видео, когда персонаж только закончит произносить свою реплику.

«Субтитры позволяют нам смотреть в телефон, но при этом впитывать содержание и суть телешоу. Конечно, это означает, что они также выполняют функцию мини-спойлеров», — добавила Брукс.

Кроме того, она отметила, что социальные сети тоже подталкивают людей к использованию субтитров, поскольку многие их авторы добавляют к роликам текст, который невозможно отключить. Такой подход, как пишет Брукс, увеличивает охват и число просмотров видео, а также удерживает пользователей, чтобы те досмотрели ролик до конца