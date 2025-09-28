Эксперты назвали способы разрешить конфликты на работе

Группа из пяти экспертов по коммуникациям рассказала изданию Make it о своих любимых фразах и подходах, которые они советуют использовать в конфликтных ситуациях на работе. Эти способы, по мнению экспертов, позволяют работникам чувствовать себя более уверенно и показывать свою способность сохранять спокойствие при любых условиях.

Одним из типов конфликтной ситуации эксперты назвали трудный разговор с коллегой или руководителем. Они посоветовали использовать выражения, которые дадут собеседнику понять, что он находится в той же команде и что его мнение важно для решения проблемы.

Так, эксперты рекомендуют начать разговор со слов «Мне очень неловко, но я чувствую, что важно поднять этот вопрос…». Это даст понять собеседнику, что есть проблема, которую нужно решить сообща. Также эксперты советуют попросить прояснить ситуацию, когда что-то кажется двусмысленным. По их мнению, многие конфликты возникают из-за недопонимания, и такой подход поможет найти мирный путь к их разрешению.

Кроме того, собеседники Make it отметили, что перед сложным разговором, который может вызывать тревогу, стоит отрепетировать его с другим человеком и попросить обратную связь. «Тревога — это совершенно нормальная эмоция и признак заинтересованности. Произнесение этого вслух сделает вас человечнее и даст полезную поддержку», — рассказала Фиби Гэвин, тренер по карьере и лидерству из Вашингтона.

Еще один вариант конфликтной ситуации эксперты описали как обращение другого сотрудника или начальника к человеку с какой-то проблемой. В данном случае они посоветовали задать необходимые вопросы, прежде чем приступить к решению этой проблемы. Так, по их словам, необходимо сначала понять цели обратившегося человека.

Далее эксперты советуют задать вопрос вроде «Как вы раньше решали такие проблемы?». В этом случае человек сможет соотнести проблему с собственным опытом, и это поможет сосредоточиться на совместной работе для достижения общей цели. Также эксперты рекомендуют отложить разговор на некоторое время, если его невозможно провести в спокойном месте.

Помимо этого, если в ходе разговора человек чувствует чрезмерную эмоциональность со стороны своего собеседника, он может использовать фразы, которые либо заставят оппонента рассмеяться, либо дадут ему понять, что его точку зрения услышали. Последнее можно сделать, например, с помощью перефразирования основной мысли из речи собеседника. Также эксперты рекомендуют проявлять эмпатию, любопытство и открытость к сотрудничеству.