Экономика

Генерируемый искусственным интеллектом контент связали с падением продуктивности

2 минуты чтения 17:12 | Обновлено: 17:16

Активное использование сгенерированного искусственным интеллектом контента в рабочих процессах может привести к падению продуктивности в компании, пишет Harvard Business Review со ссылкой на данные исследования MIT Media Lab.

Причина в увеличении времени, которое сотрудники тратят на понимание и интерпретацию информации из сгенерированных ИИ текстов. Их низкое качество не помогает ускорить работу, работники вынуждены решить еще одну задачу — разбираться, что они должны сделать после получения такого текста.

В материале такой контент называется Workslop — это контент, который при первом взгляде на него выглядит хорошим продуктом, однако на самом деле лишен содержания. Вместо высвобождения рабочего времени сотрудники тратят в целом до 2 часов на то, чтобы понять, что им нужно делать.

Каждая такая единица контента стоит в среднем 186 долларов в месяц — столько компании платят за труд сотрудника, который получает такой текст. Для компании с персоналом в 10 тысяч человек годовые потери могут обойтись в девять миллионов долларов.

В основном подобный «мусорный» контент пересылают друг другу коллеги, на этот тип взаимодействия приходится до 40% инцидентов. В 18% случаев его отправляют руководители своим подчиненным, еще в 16% он передается командам или от подчиненных начальству.

При его получении работник не приступает к решению задачи, а тратит время на восстановление пропущенного в тексте или презентации контекста или выявление ложных смыслов, а также на расшифровку того, что хотел сказать человек, прибегнувший к услугам ИИ.

В итоге документ все равно придется переделать — в процессе исполнителю снова придется общаться с коллегами, спорить с ними и заново запускать процесс принятия решений и постановки задачи. Трата времени на такое вызывает у сотрудников негативные эмоции — 53% заявили о раздражении, 38% о замешательстве, 22% об ощущении себя оскорбленными.

